Cuando la risa, el trabajo y el optimismo son formas de vida

Cecilia Corradetti

Ccorradetti@lanueva.com

Si algo la define a Raquel Riquelme, la abuela que vende plantas en la entrada de la Cooperativa Obrera de la primera cuadra de calle Roca y cuya foto se viralizó en los últimos días, es la alegría de vivir

A sus casi 80, ríe a las carcajadas cuando recuerda cómo logró la fama en tan poco tiempo exhibiendo en los bancos de cemento sus cactus, entre otras muchas especies.

Ríe cuando vende, cuando ofrece, cuando saluda. Ríe cuando trae a la memoria el origen de este “negocio” que inició casi sin querer y que hoy la mantiene ocupada y “con el monedero contento”.

Fue cuando un nieto del corazón, tal como define a un joven que vive en su barrio, buscaba trabajo y ella, amante de las plantas desde muy pequeña, le armó un stock prolijo y organizado en una caja.

“¡Vendió todo! Regresó con la caja vacía y entusiasmado. Una vez que consiguió un empleo mejor, me alentó a continuarlo, me insistía que no lo abandonara”, señala y agrega que las estructuras donde apoya la mercadería, así como el movimiento en esa zona semicéntrica, fue el motivo por el que eligió esa sucursal, donde previamente pidió autorización.

“No tengo 87, sino casi 79. No paso hambre. Me dio vergüenza venir a vender cuando supe lo que se había dicho. Estuve escondida un tiempo. Es verdad que trabajar me hace bien, pero no estoy en situación de calle”, aclara.

El ingreso que recibe como vendedora representa un plus para su jubilación de ama de casa y para la pensión de Tobías, su marido fallecido, que era metalúrgico. Raquel nació en Futrono, Chile, el 7 de julio de 1940. De joven trabajó en una cooperativa de lácteos. A los 28 recaló en la Argentina en busca de un futuro mejor y acá se casó y tuvo cinco hijos: Eduardo, Adán, Elías, Marcia y Diego, uno de ellos hoy en Comodoro Rivadavia; otro en Buenos Aires y el resto en Bahía. Tiene 19 nietos “hermosos” que se desviven por ella, según cuenta.

Oriunda de una familia numerosa –eran 12 hermanos-- Raquel creció en el campo y cuidando plantas.

Hoy, en su domicilio de Río Atuel al 1000, casi no se puede caminar de la cantidad que se enfilan en su patio.

Con macetas prolijas, pequeñas y papel de envolver en su bolso, llega todos los días a la “Cope”, donde suele agotar el stock. Determinadas fechas, como el Día de la Madre, son fundamentales. Las plantas salen “como pan caliente”, con sus piedritas de colores pintadas por ella.

Mientras besa a los vecinos y a la mucha gente que se le acerca desde que las redes la hicieron popular, muestra su álbum de fotos con todas las plantas que ella misma ha sembrado en hermosas y coloridas macetas.

“Claro que acá solo puedo traer las más chicas. Tengo muchas preparadas en casa. Siempre voy armando. Siento desde muy chica este amor por la naturaleza. Me crié en el campo. Amo los caballos. Nunca pude aprender a andar en bicicleta, pero a las plantas y a los caballos los entiendo a la perfección”, reflexiona.

Agrega que vive con dos perros y un gato. Dos cajas con 25 macetas y una tercera con 18. En total, 68 unidades para vender entre las 10 y el mediodía. “Y siempre las vendo. Pude arreglar mi casa, que necesitaba urgente algunas reparaciones. Vivo contenta. Soy una mujer feliz”, asegura.

Raquel goza de una salud envidiable. No toma ni siquiera ¡una! medicación. “Justo enfrente a esta sucursal atiende mi médico de cabecera, de Pami. Pero jamás lo visito. Conmigo –bromea-- los médicos se mueren de hambre”. Sin embargo, asegura que la risa es su secreto para vivir años felices y saludables.

“Hay que tomarse la vida con alegría”, insiste, mientras da el vuelto y agiliza su mente con la computadora que, según dice, lleva en su cabeza. Raquel es un verdadero ejemplo de lucha, trabajo y dignidad.