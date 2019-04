Ganó Bahía y quedaron armadas las semifinales del Provincial U17

Bahía Blanca se quedó con el partido más duro en lo que va del Provincial U17 de básquetbol, cerró invicto la fase de grupos y mañana protagonizará una de las semifinales.

Tras vencer a Tres Arroyos y a La Plata, en esta oportunidad, superó a Zárate-Campana por 102 a 78 tras ceder el 1C 19-23 y entrar al 3C apenas un punto al frente.

En el equipo de Mauro Richotti emergieron dos de sus piezas como grandes figuras del encuentro.

Facundo Tolosa, escolta de Bahía Basket, totalizó 30 puntos (6-15 t3, 3-4 t2, 6-8 t1); mientras que Alejo Azpilicueta, ala-centro de Villa Mitre, arrimó 19 unidades (5-8 t3, 1-2 t2, 2-2 t1), 12 rebotes y tres tapas.

También fue muy bueno lo de Lautaro Cavero (16 y 4 asistencias), escolta de Alem, y lo de Valentín Forestier (15), alero del verdirrojo.

Mirá las estadísticas completas del juego

La actividad continuará mañana con tres partidos.

En el Tomás irán las semifinales: a las 18:30 comenzará Mar del Plata-Zárate-Campana y, desde las 20:30, Bahía Blanca-Junín.

Por la mañana (10:30) y en Estrella resolverán el 5º puesto La Plata y Tres Arroyos.

"Empezamos como en el partido anterior, medio flojos en defensa. Pero pudimos remontar y sacamos adelante el partido. Ya habíamos visto que a La Plata le habían ganado bien, entonces sabíamos que era un partido difícil y si, la verdad que nos costó hasta el final", señaló el rosarino Facundo Tolosa.

Fiel a su estilo, Zárate-Campana propuso un juego físico, con mucho desgaste e intensidad, al que le añadió buenos porcentajes en el inicio.

Así, lideró en gran parte del 1C y abrió el segundo tramo al frente: 19-25.

En ese segmento empezó a hacer daño Tolosa (3-6 t3) y el elenco bahiense pasó al frente en un par de ocasiones antes del 44-43 con el que se fue al descanso largo.

De regreso, Bahía salió decidido a igualar el vigor zarateño y lo logró con la potencia de Forestier: parcial de 12-2 para tomar 11 de luz (56-45).

En lo sucesivo, quien cobró protagonismo fue Azpilicueta, con confianza para tomar cada lanzamiento y decisión para luchar los rebotes o taponar.

Los dirigidos por Mauro Richotti tomaron el control (78-66 en el arranque del 4C) y de no haber sido por la enjundia de Polese (12 puntos en el 3C), hubiesen definido el cotejo con más anticipación.

"Tenemos que entrenar un poco más la defensa que nos está costando bastante en el uno contra uno, pero nos vamos a ir acomodando. Se armó un grupo muy bueno, nos entendemos entre todos y eso favorece mucho. Si logramos defender mejor tenemos muchas chances de ganar", añadió Tolosa.

Programa de partidos

Fecha 1 - Ayer

- Junín 46-56 Mar Del Plata (en Estrella)

- La Plata 73-92 Zárate-Campana (Olimpo)

- Bahía Blanca 107-56 Tres Arroyos (Olimpo)

Fecha 2 - Hoy

- Bahía Blanca 90-82 La Plata (Olimpo)

- Mar Del Plata 72-63 Zárate Campana (Estrella)

- Tres Arroyos 60-78 Junín (Napostá)

Fecha 3 - Hoy

- Junín 78-71 La Plata (Estrella)

- Tres Arroyos 54-112 Mar Del Plata (Olimpo)

- Bahía Blanca 102-78 Zárate Campana (Olimpo)

Fecha 4 - Mañana

- 10:30 Partido por el 5º puesto, La Plata vs Tres Arroyos (Napostá)

- 18:30 Semifinal 1, Mar del Plata vs Zárate-Campana (Olimpo)

- 20:30 Semifinal 2, Bahía Blanca vs Junín (Olimpo)

Fecha 5 - Domingo

- 10:00 Partido por el 3º puesto (Estrella)

- 11:00 Final (Olimpo)