"Estar a la sombra de Messi es difícil para Griezmann", dijo el brasileño Rivaldo

El brasileño Rivaldo, exfigura del Barcelona y del seleccionado de fútbol de su país, aseguró hoy que no lo decepcionó que el francés Antoine Griezmann no fichara por el club catalán en el mercado de pases del año pasado porque "estar a la sombra de Messi es difícil".

"No me decepcionó que Griezmann no fichara para el Barcelona, porque estar a la sombra de Messi es difícil", comentó Rivaldo, figura de los "blaugranas" entre 1997 y 2002, y campeón del mundo con Brasil en la Copa de Japón y Corea 2002, según consignó la Agencia EFE.

"Griezmann prefirió quedarse en el Atlético de Madrid porque es un gran equipo y en el Barcelona además de Messi, hay otros grandes jugadores", comentó respecto del francés, campeón del Mundo en la Copa de Rusia 2018 y figura del equipo "Colchonero" que dirige el argentino Diego Simeone. (Télam)