Roban una bicicleta de competición de la baulera de un colectivo

En un hecho sorprendente, desconocidos robaron anoche la bicicleta que el bahiense Marcelo Cardoso iba a utilizar el próximo domingo en el Campeonato Argentino de ruta, que se realizará en Termas de Río Hondo.

A las 21.20 de ayer, el pedalista tomó un micro de la empresa Ñandú del Sur con el cual se dirigía hasta Buenos Aires. Al salir de la terminal, el micro se detuvo en el semáforo de Drago al 1900 y allí los delincuentes abrieron la baulera y robaron el bolso en el cual se encontraba la bicicleta.

Además, Cardoso había colocado en ese bulto las ruedas de carbono que estaban dentro de dos fundas negras, el casco negro, las zapatillas que usa durante las pruebas y un portacaramañola verde flúo.

“No alcanzamos ni a salir. Estuvimos parados en el semáforo. Ahí abrieron la baulera y solamente robaron la bicicleta, algo que me llama la atención. Yo estaba sentado cuando vino el chofer y me dijo 'te robaron la bicicleta'. No lo podía creer”, mencionó Cardoso.

“Luego de varios minutos la empresa me ofreció cambiar el pasaje para que pudiera viajar. Entonces fui a hacer la denuncia a la comisaría Cuarta. Había despachado el bulto como encomienda para no tener problemas. Espero que la empresa tenga algún seguro y responda. No pude hablar con ellos porque me vine a Santiago del Estero”, comentó.

Sin dudas que, además del mal momento, se trata de un material muy costoso. “No pude hacer un número detallado, pero estimo que lo que me robaron está por encima de los 220.000 pesos (sin contar las zapatillas, que cuentan unos 9.000 pesos). Para tener una idea, el cuadro solo (un Colner Apolo) vale 1.500 dólares”, explicó Cardoso.

En cuanto a la competencia, decidió viajar porque ya había pagado los pasajes y el alojamiento.

“Si no viajaba perdía todo. Por suerte, Dolores Rodríguez Rey (que competirá antes) me va a prestar la bicicleta y voy a poder correr”, concluyó.