D'Onofrio le planteó a Macri construir un estadio para que compartan River y Boca

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, planteó la posibilidad de compartir un estadio nuevo con Boca en los terrenos que actualmente ocupa el Monumental.

En una entrevista con el canal CDF de Chile, donde el equipo de Marcelo Gallardo visitará esta tarde a Palestino por la Copa Libertadores, D'Onofrio reveló una conversación que tuvo con el presidente de la Nación y ex titular de Boca, Mauricio Macri, sobre la posibilidad de hacer un estadio compartido en Núñez.

"Le dije al Presidente: ¿Qué pasa si hacemos un estadio para River y Boca acá?", contó D'Onofrio en referencia a los terrenos que actualmente ocupa el estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como el Monumental.

"No sé si la gente de Boca lo aceptaría. Les costaría más a ellos (por Boca) que a nosotros porque para venirse de La Boca hay un tema de pertenencia", expresó el máximo dirigente "millonario".

"No me dijo que no", amplió D'Onofrio sobre el diálogo con Macri, con quien tuvo charlas ya que los terrenos de River pertenecen a la Nación y cualquier decisión que se tome a futuro debería pasar por el Estado nacional.

"River tiene que tomar la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo y será el socio, con los proyectos en mano, el que decida", concluyó. (Télam y La Nueva)