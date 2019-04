Torneo Federal: Villa Mitre busca la clasificación en Plaza Huincul

Villa Mitre visitará hoy a Pérfora de Plaza Huincul, 21.30, en el tercer partido de los playoffs de octavos de final del Torneo Federal de básquetbol.

El encuentro se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de esa ciudad neuquina y contará con el arbitraje de Sebastián Mellado y Rodrigo Oliver, ambos de Mendoza.

El tricolor gana la serie 2-0 y está a un triunfo de avanzar a cuartos de final de Conferencia Sur (series al mejor de 5), instancia en la que su rival surgirá del ganador de la serie que igualan en uno Independiente de Oliva (Córdoba) e Independiente de Neuquén.

En el segundo partido, que el representante bahiense ganó con comodidad, se produjo la invasión de cancha de un simpatizante local, una simulación de agresión del base Ignacio Claris, invasión de cancha de José Gutiérrez (Villa Mitre), Branco Salvatori (Pérfora) y del entrenador Fernando Claris (Pérfora).

Los árbitros ya pasaron el informe y el Tribunal de Disciplina del torneo pidió los descargos por escrito del club bahiense, de Gutiérrez, de Salvatori y de Fernando Claris. En todos los casos, estarán presentes en el choque de hoy.

En el expediente se pide, además, que Villa Mitre en adelante y hasta el final del torneo “... Deberá prever las medidas adicionales necesarias para evitar que algún simpatizante ingrese al campo de juego durante su desarrollo”.

El fallo se aguarda entre jueves y viernes venidero.

Ugolini: “Debemos abstraernos”

“La verdad, soy sincero, más allá de lo que pasó, de lo que pasó en la serie anterior (Pérfora-Cipolletti) me tengo que abstraer de eso y solamente ir a jugar. Pensar en todo lo que hicimos bien y en lo que tenemos que corregir. Nada más. Debemos ir a jugar el partido y tratar de traernos la serie”, afirmó Ariel Ugolini, a modo de balance tras el partido del viernes.

Ariel Ugolini, entrenador de Villa Mitre.

“No merecíamos esto, no merecía pasar esto. Lo que pasó me pone triste, me hace acordar a otra serie pero bueno, ya está. Ahora nosotros, como le dije a los jugadores, tenemos que jugar al básquet y tratar de ganar”, agregó el entrenador de Villa Mitre.

Para ponerse 2-0 el representante bahiense tuvo que mejorar después de un arranque errático.

“Venimos de casi 20 días sin partidos, jugando solamente entre nosotros. Estos fueron nuestros primeros partidos de playoffs y es lógico que haya algo de dudas o indecisión. Perdimos muchas pelotas. Pero nos fuimos soltando y desplegamos un buen juego”, agregó.

El plantel

Villa Mitre viajó anoche a las 23, después de entrenar y cenar en el club. Los jugadores que forman parte de la comitiva (10) son José Gutiérrez, Franco Ruesga, Federico Harina, Sebastián Farías, Franco Amigo, Cristian Miguel, Ramiro Heinrich, Franco Pennacchiotti y los juveniles Iván Gómez Lepez y Tomás Bussetti.

Resultados

Aquí un detalle de cómo están las otras series de octavos de final de la Conferencia Sur (hoy se jugarán los terceros enfrentamientos, invirtiéndose las localías):

+Serie 1: Lanús 2-River 0.

+Serie 2: Villa Mitre 2-Pérfora 0.

+Serie 3: Atlético Pilar 2-GEPU 0.

+Serie 4: Bell Ville 2-Racing de Avellaneda 0.

+Serie 5: Ramos Mejía 2-9 de Julio de Río Tercero 0.

+Serie 6: Ferro de Puerto Madryn 1-Zárate Basket 1.

+Serie 7: Independiente de Oliva 1-Independiente de Neuquén 1

+Serie 8: Presidente Derqui 1-Los Indios 1.