Más de 1.000 pymes bahienses evitan los juicios de ARBA

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Alrededor de 1.200 pymes bahienses fueron alcanzadas por la resolución de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) de suspender la emisión títulos ejecutivos destinados a cobrar, por vía judicial, deudas impositivas asumidas al acordar planes de regularización que caducaron por falta de pago.

Así lo confirmó el contador Gastón Fossati, director del ente, en su visita a “La Nueva”., donde también aseguró que hasta el 31 de mayo no se iniciarán procedimientos de apremio sobre deudas que estén incluidas en programas de regularización, tanto de contribuyentes como de agentes de recaudación.

En ese sentido, destacó que “la medida busca favorecer la situación de los sectores productivos de la Provincia, para que puedan superar los problemas y cuenten con mejores condiciones para crecer”.

Y añadió: “Por un lado, suspendimos la emisión de títulos ejecutivos para evitar embargos e inhibiciones. Y, por otro, les brindamos a los contribuyentes la posibilidad de reingresar a planes de pago caducos para que regularicen sus deudas impositivas en condiciones muy ventajosas”.

La apertura de los regímenes de regularización caídos por falta de pago abarca a los contribuyentes de los distintos impuestos bonaerenses y, al igual que el aplazamiento en la emisión de títulos ejecutivos, estará vigente hasta el 31 de mayo de este año.

“En total suspendimos la emisión 49.507 títulos ejecutivos, dentro de un paquete de medidas que lanzamos a fines de 2018 a pedido de la Gobernadora, con la intención de acompañar a las pymes en este complejo momento que están atravesando”, señaló Fosatti.

De este modo, a las casi 50 mil empresas se les dio la posibilidad por seis meses de que puedan regularizar su situación.

“Lo más importante es que no pierden los beneficios, que se pierden cuando se registran atrasos. Hay que aclarar que no se condonan las deudas, sino que se le permite formalizar otro plan de pago”.

Para acceder a este programa, el contribuyente debe acercarse a algún Punto Arba o bien hacerlo por web.

“Es un trámite muy sencillo, meramente administrativo. Y es para planes caídos hasta el 15 de noviembre de 2018. Para los nuevos, o sea aquellos que están por entrar en mora, no hay nada previsto aún, pero podrían surgir novedades”.

--Ante la crisis, ¿bajaron los niveles de recaudación?

--El año pasado no fue sencillo para nadie, pero, conforme a que bajamos impuestos a ingresos brutos, estuvo de acuerdo a lo previsto y por encima de lo presupuestado. Más allá que, obviamente, el esfuerzo por cumplir es cada vez más grande por la situación que vivimos, no hemos tenido mayores inconvenientes de cobrabilidad.

--¿Hubo un cambio cultural en lo tributario?

--Es un cambio radical que apuntalamos ni bien iniciamos la gestión. Queríamos salir de la lógica de la moratoria de la moratoria de la moratoria, en la que parecía más conveniente no pagar en tiempo y forma y esperar que salga un plan de pago. Entonces, el que estaba al día era un gil y los que no pagaban eran los vivos. Hoy, pagar cuando corresponde tiene muchos beneficios.

--¿Incidió la posibilidad de realizar la mayoría de los trámites vía web?

--Hicimos mucho foco en descentralizar las gestiones. Antes se veían colas interminables en las oficinas de ARBA y hoy eso prácticamente no ocurre. Para eso hemos modernizado los centros de atención y pusimos terminales de autogestión en casi todos los Puntos ARBA. También rediseñamos la web para que sea más sencilla y práctica utilizarla, como a su vez lanzamos la boleta digital.

“Además, abrimos nuevas bocas de cobro, con el objetivo de dar todas las alternativas posibles para que el contribuyente abone sus impuestos en forma sencilla”.

--A partir de este verano comenzaron a exigir la utilización de posnet en todos los comercios. ¿Qué análisis hace?

--Existe una ley nacional de hace muchos años, pero no se cumplía. Por eso, la provincia comenzó a exigir su cumplimiento desde el 1 de enero de este año. Y el análisis del verano fue muy positivo. En tren de su cumplimiento, pusimos en marcha una campaña que funcionó muy bien, por la cual los propios contribuyentes se convierten en fiscalizadores, ya que nos pueden dar aviso de los comercios que no le aceptan las tarjetas de débito por varios medios y nosotros enviamos inmediatamente a los agentes para comprobar la denuncia.

“Luego de la fiscalización correspondiente, esto puede derivar en una multa o la clausura del lugar”.

--Pero aún hay muchos pícaros.

--A nosotros mismos nos pasó algo gracioso. Fui con mi equipo de trabajo a un restaurante de Mar del Plata y cuando entramos vimos que tenía un cartel que avisaba que no aceptaba débito ni crédito por no funcionarle la línea. Curiosamente, a la media hora lo tenía solucionado. Muchas veces, con el simple reclamo, las cosas se solucionan. Obviamente que el sistema puede fallar y, por momentos, no funcionar, pero eso no impide que pueda emitir factura manual.

“En el verano hicimos alrededor de 1.000 fiscalizaciones por esta clase de situaciones. Lo que no tienen en cuenta muchas veces los comerciantes es que, además de formalizar la situación, les conviene por una cuestión de seguridad, ya que no tienen tanto efectivo en el comercio”.

--¿Que trabajos están desarrollando para las construcciones o ampliaciones no declaradas?

--Las estamos detectando con tecnología satelital y también con inspecciones presenciales de nuestros agentes. A su vez realizamos un trabajo en conjunto con cada municipio para cruzar información. Hemos avanzado mucho en ese tema. Hoy, la gran mayoría de los contribuyentes paga lo que corresponde.