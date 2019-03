Valentino Rossi lideró el primer entrenamiento en Qatar

El italiano Velentino Rossi (Yamaha) marcó 1m 55s 048/1000 en su vuelta más rápida al Circuito Internacional de Losail, Qatar, en el primer entrenamiento de la temporada de MotoGP.

"Il Dotore", sobre el final de la sesión, desplazó a las Honda de los españoles Jorge Lorenzo (1m 55s 127) y Marc Márquez (1m 55s 164), y a las Ducati Desmosedici, de los italianos Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci.

Además, por primera vez en el año, también estuvo por delante de su compañero de equipo, el español Maverick Viñales, quien había establecido el mejor tiempos en los test de pretemporada en este circuito hace pocos días, y esta mañana terminó con el quinto registro.

