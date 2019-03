Visitas: Se viene un tributo a Pink Floyd y la dupla Baglietto-Vitale

Esta semana ofrece un par de propuestas irresistibles para los amantes de la música en la ciudad de Bahía Blanca.

El próximo martes se presentará la dupla integrada por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes mostrarán su espectáculo "Canciones inoxidables", a las 21.

En tanto, el sábado será el turno de Prisma, Pink Floyd Experience, quienes realizarán un tributo a la banda británica, desde las 21.30.

Ambos espectáculos se realizarán en el teatro Gran Plaza (Alsina 170) y las entradas las podés conseguir en el sitio www.ticketbahia.com

La mira en la canción

A menudo los amigos, las relaciones de a dos, los dúos, los "pares" se van transformando en usinas que se potencian a partir de acciones en común que, motorizadas de un lado o del otro, nutren el camino de la vida.

Baglietto-Vitale son eso, un equipo que se encuentra, se comparte y busca siempre disfrutarse, ellos se proponen que el paso del tiempo los acerque cada vez más, se permiten momentos de libertad en los que cada uno vuela individualmente con proyectos y compañías artísticas y humanas que siempre suman y alimentan sus días y finalmente hacen que los repetidos reencuentros sean necesarios, profundos y contundentes.

Quizás por este último tiempo en el que estuvieron lejos el uno del otro es que imaginaron, como una necesidad artística, hacer un 2019 solos, es decir, Juan en voz y Lito en teclados, es ahí donde el “sentipensante” dúo se expande al límite y en un diálogo de emoción musical cada uno da lo máximo de sí.

Como no hay fórmulas en el arte, lo más importante que uno puede esperar de un músico es que sea genuino y que, a la hora de estar en el escenario, de todo para comunicar desde el alma; Juan y Lito son amigos desde hace muchos años.

Pero la base de su relación pasa por su profundo encuentro artístico, su encastre como dúo musical encuentra en las interpretaciones que hacen su lugar de conexión humana, instintivamente es ahí donde dialogan, coinciden, no compiten, se escuchan, discuten, acuerdan, se quieren, sienten que cuando ese puñado de "canciones inoxidables" que eligen para tocar juntos pasan a través de sus corazones y sensibilidad.

Tributo a la banda británica

"Prisma, Pink Floyd Experience", es la banda latinoamericana que ha logrado transmitir de la manera más fiel la increíble esencia de los shows de los británicos.

Son nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show grandes clásicos de discos como "The Wall", "TheDarkSide of the Moon", "Wish you Were Here", "Animals", "The Division Bell", entre otros.

Sumado a una excelente puesta en escena con luces videos y efectos te transportarán a la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria.

Luego de haber recorrido en más de una oportunidad los escenarios de los teatros más importantes de Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Junín, Pergamino, Olavarría, Tandil, Viedma (Rio negro) Trelew, Puerto Madryn (Chubut), Santa Rosa (La Pampa), Córdoba y Neuquén, llegan a Bahía Nlanca.

Cinco años de gira ininterrumpida lograron que los reconoceran por la cadena Internacional de cines Showcase quién la eligió para la difusión de la última película de Waters.