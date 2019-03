Higuaín se retiró de la Selección argentina: "Mi ciclo está terminado para alegría de muchos"

El delantero Gonzalo Higuaín anunció hoy que no jugará más con la Selección argentina: "Mi ciclo está terminado para alegría de muchos".

Lo hizo en diálogo con el programa 90 Minutos de Fox Sports, donde afirmó que "cuando a uno lo critican con maldad, a todo el mundo le duele".

"Creo que ya está, pensándolo bien profundamente, mi ciclo en la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros. Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy", expresó el delantero de 31 años.

"En Argentina se critica más lo que uno no metió [los goles] que los que metió. Los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial", agregó.

Y siguió: "Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor".

Higuaín se refirió así a las críticas por los goles que erró en finales y que hicieron no solo que reciba esas críticas sino también cientos de memes burlándose de él.

"He disfrutado de la Selección eh. Le hice un gol a Bélgica [en cuartos del Mundial 2014] que no sé cuántos años hacíamos que no jugábamos la semifinal. La gente se acuerda de los que uno erra, no de los que mete. Todos los que criticaron los errados, ese gol con Bélgica lo habrán gritado. Sé lo que es este mundo. Nunca le hice mal a nadie".

El Pipita llegó a la Selección en 2009 y jugó 3 mundiales. Participó de 75 partidos entre todas los torneos y metió 32 goles.