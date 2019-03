Liberaron a la mujer acusada de haber asesinado a su pareja de 185 puñaladas

Paola Elvira Córdoba, la mujer acusada de haber matado a su esposo de 185 puñaladas en José C. Paz el 9 de marzo fue excarcelada hoy por la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró que no evadirá a la Justicia y que tanto ella como su familia se encontraban "sometidas a una sistemática violencia de toda índole" por parte del fallecido.

Fuentes judiciales informaron a Télam que esta decisión fue consentida luego por la fiscalía, a partir de lo cual la imputada recuperó esta noche la libertad desde la alcaidía de La Plata y se trasladó hasta el domicilio que fijó su defensa en el expediente.

Por unanimidad, los camaristas Carlos Hermelo, Javier Mariani y Patricia Toscano concedieron este mediodía la "excarcelación extraordinaria" que el Juzgado de Garantías había otorgado a Córdoba (38) a pesar de que la fiscalía se había opuesto.

El fallo, de 12 páginas, se dio a conocer luego de una audiencia personal entre la acusada del "homicidio agravado por el vínculo" de Alberto Elvio Naiaretti (46) y los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín.

"Ha quedado evidenciado a mi entender que no solo la imputada Córdoba se encontraba sometida a una sistemática violencia de toda índole por parte de su esposo sino que todo el grupo familiar padecía la irascibilidad de la víctima de estos actuados", explicó en su voto el juez Hermelo.

El magistrado valoró la resolución del juez de Garantías 4, Alberto Brizuela, quien había dispuesto las excarcelaciones de Córdoba y su hija Paula Milagros Naiaretti (18), aunque la fiscal de la causa, Silvia González Bazzani apeló esa decisión ante la posibilidad de que se fuguen debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se les imputa.

"Debo destacar la sabia decisión del juez garante de imponerle obligaciones especiales a la causante consistentes en no salir del domicilio ofrecido para la medida durante los primeros treinta días (...) lo que posibilitará que en dicho lapso el Ministerio Público logre en avanzar con la investigación sin riesgo alguno de que su labor sea entorpecida", señaló en el escrito.

El juez añadió que "desde el inicio de estas actuaciones se ha verificado que la encartada no ofreció resistencia alguna a su aprehensión" y puso en duda la hipótesis de la fiscalía respecto a que el "hecho de demorar horas en comunicarse con el sistema 911 pueda ser tomado como una pauta de riesgo dada la posibilidad de modificar la escena del crimen".

"Córdoba fue muy clara al sostener que refirió a su hija que no llamaría a una ambulancia porque no quería que lo reanimen a Naiaretti, que tenía miedo, de que éste se levantara y agrediera a toda la familia", indicó.

Por último, resaltó "la buena impresión personal que Paola" le causó en la audiencia de conocimiento con el Tribunal.



Los abogados y la hermana Paola Córdoba en la Cámara de Apelaciones de San Martín, tras el fallo.

Por su parte, Javier Chirinos, uno de los defensores oficiales de la acusada, dijo esta tarde que el homicidio de Naiaretti fue una "consecuencia de violencia de género" y una "tragedia que se pudo haber evitado".

El defensor destacó que la Cámara consideró que "no había riesgos procesales como fugarse o entorpecer la investigación porque ella misma asumió el hecho" y precisó que la acusada ahora tendrá una "libertad con reglas muy estrictas bajo la posibilidad de revocar la excarcelación".

"Tendrá que estar durante treinta días en un mismo hogar, no puede ver a sus hijos hasta que la asesora de menores así lo determine de que no haya peligro para ellos y no puede ir al lugar de los hechos ni tener trato conflictivo con los familiares del esposo", detalló.

A su vez, Chirinos señaló que debería haber "una perspectiva distinta" respecto a situaciones como las de Córdoba, quien ya había denunciado a Naiaretti por violencia de género.

"Quiero decir que una vez por toda a la sociedad en general y a los varones en particular, cuando una mujer dice 'no' es 'no'", afirmó y aclaró que "más que los cambios legislativos lo que hay que cambiar es la conciencia personal de los agentes que los aplican".

En tanto, la hija de Córdoba fue excarcelada la noche del jueves último desde la alcaidía de La Plata luego que la fiscal general adjunta de San Martín, Mercedes Rubio, desistiera de apelar la excarcelación que había dictado el juez Brizuela.

Sin embargo, la madre de la joven continuó detenida ya que Rubio decidió apoyar el recurso de la fiscal González Bazzani, quien consideró que el contexto de violencia de género que padecían ambas mujeres no "justifica" el crimen y puso en duda las situaciones denunciadas por ambas. Finalmente consintió el fallo de la Cámara y Córdoba fue excarcelada.

Naiaretti fue hallado asesinado el 9 de marzo en su casa de 18 de Octubre 889 de José C. Paz, y su esposa e hija quedaron detenidas por el crimen y luego confesaron ante la Justicia haberlo asesinado porque hacía años eran víctimas de violencia intrafamiliar. (Télam)