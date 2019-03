Estas son las 5 señales que indican que necesitás descanso

Cuando preparamos una carrera o queremos conseguir resultados lo más rápido posible corremos el riesgo de sobrepasarnos en el entrenamiento.

Sin darnos cuenta vamos por un camino que lleva a lesiones y sobreentrenamiento.



Por fortuna, el cuerpo da señales que te pueden advertir de que necesitás descanso.

Dormís entre 6 y 9 horas pero tenés sueño



Esa es una señal clarísima de que necesitás descanso.

Tomás mucha agua pero te falta hidratación

¿No paras de beber agua pero no parece que te sacie y notás que te falta hidratación? Esto puede estar relacionado con una ingesta insuficiente de líquidos, pero también puede ser que hayas estado entrenando mucho y tienes que darle tiempo a tu cuerpo para que descanse, se recupere y se hidrate.

Si entrenaste 5 o 6 días deberías descansar.



Hay quienes no se toman ningún día de descanso a la semana, pero no es lo más recomendable.







Falta de energía

Obviamente no podés sentirte fuerte todos los días. ¿Pero alguna vez has notado que los entrenamientos usuales te parecen mucho más duros y te sientes débil? Regla de oro: si no te sentís mejor después del calentamiento, probablemente no tengas suficiente energía para entrenar.

Mal humor

¿Te irrita cualquier cosa? ¿O sentís que la ansiedad está a la vuelta de la esquina en todo momento y no te puedes relajar? Cuando has entrenado demasiado y le falta energía a tu cuerpo, notarás que estás de mal humor. Antes de hacérselo pagar a alguien, reconsidera tu plan de entrenamiento e intenta tomarte un día de descanso y una noche de sueño reparador antes de entrenar otra vez.





Fuente: Runtastic y la Nueva.