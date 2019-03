La música y su gran capacidad de aprender

Para muchos estudiantes es una costumbre aprendida por la experiencia: poner música durante las horas de estudio como forma de generar un entorno que facilite la adquisición e incorporación de nuevo conocimiento.

Hay quienes sostienen que la música permite aislarlos del entorno (sus ruidos y sus distracciones); otros directamente consideran que escuchar música potencia su capacidad de aprendizaje.

Desde la neurociencia, se ha postulado que la música pone al cerebro más activo, en la espera de obtener una “recompensa”.

Ahora, un nuevo estudio arroja nuevas evidencias sobre cómo los sonidos y acordes inciden sobre los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje.

“Si bien muchos autores han propuesto que las intensas emociones y el placer de la música resultan de expectativas, predicciones y sus resultados, la evidencia directa al respecto ha estado ausente”, escribieron los investigadores de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, en las conclusiones de su estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science.

En su lugar, el estudio mostró que la música en sí misma es una “recompensa” que puede proveer suficiente motivación al cerebro para que sea capaz de incorporar nueva información, y que genera un círculo en el que se asocia el aprendizaje con la posibilidad de recibir en el futuro dicha “recompensa”.

Estos hallazgos se suman a estudios recientes que muestran otros aspectos del uso terapéutico de la música –o musicoterapia–, como ser útil para calmar la ansiedad y otras estresantes emociones que enfrentan las personas con enfermedad de Alzheimer como parte de su cuadro neurodegenerativo.

Creatividad

Otros estudios sugieren que ciertos tipos de música son capaces de modificar en forma positiva nuestras percepciones a la hora de realizar actividades grupales, al mismo tiempo que canciones de tono alegre pueden potenciar la creatividad.

“Lo que tiene la música en sí misma como poder, como potestad, es una capacidad muy amplia de generar efectos muy grandes en las personas”, explicó Mariana Nuzzi, Licenciada en Musicoterapia y Directora del curso de posgrado Musicoterapia en Trastornos del Espectro Autista y de la Jornada de Musicoterapia del Hospital Italiano. Además, agregó, “la música es una de las pocas actividades que generan impacto en los dos hemisferios del cerebro”.

“Cuando hablamos, cuando estamos escuchando a otra persona o caminamos, por ejemplo, hay diferentes áreas que se encienden o se activan, pero por separado. La música, tanto cuando escuchamos como cuando la hacemos, activa muchas áreas del cerebro en ambos hemisferios simultáneamente –explicó–.

Por eso, cuando uno escucha música se pueden producir distintas cosas a la vez: ganas de moverse, evocar un recuerdo o una emoción, ya sea de placer o displacer, que se nos ponga la piel de gallina, que uno pueda registrar un ritmo, o la letra y a la vez la melodía”.

Trabajo con voluntarios

Los investigadores de la Universidad McGill basaron su trabajo en estudios funcionales de resonancias magnéticas cerebrales realizadas a voluntarios de entre 18 y 27 años de edad.

Durante el estudio, se les permitió elegir combinaciones de colores y datos, donde cada combinación se asociaba a diferentes probabilidades de escuchar como contrapartida una música placentera o disonante.

Después de varios intentos, los participantes comenzaron a elegir aquellas combinaciones que se asociaban a sonidos placenteros.

Las resonancias magnéticas, por su parte, fueron empleadas asociadas a un algoritmo que permitió a los investigadores estimar la diferencia entre qué tan seguido esperaban los voluntarios recibir una “recompensa” musical y qué tan seguido efectivamente la recibían.