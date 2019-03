Scioli lanzará mañana su precandidatura a presidente

El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, Daniel Scioli, lanzará mañana a las 18 en el teatro ND Ateneo, su precandidatura a presidente con un acto en el que presentará su libro "El otro camino" en el que plantea varias propuestas para salir de la crisis y convoca a la unidad de todos los sectores del peronismo y la oposición en un gran frente electoral para vencer a Cambiemos.

Con un formato más parecido al ámbito cultural, Scioli buscará presentarse como la figura que puede unir al peronismo al realizar una autocrítica sobre la campaña presidencial en 2015, aunque ratificará su cercanía al kirchnerismo con el paquete de medidas que aplicaría en un futuro gobierno, según destacaron desde el círculo íntimo del ex gobernador bonaerense.

Según pudo averiguar Télam, Scioli basará su lanzamiento de campaña en la situación económica con una fuerte crítica a Cambiemos y con el planteo de que 'Hay otro camino" con algunas medidas que son del gusto de la senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el ND Ateneo, en el mismo lugar donde se presentó la fórmula presidencial Néstor Kirchner-Daniel Scioli en 2003, ahora Scioli propondrá una "recuperación inmediata de los salarios y las jubilaciones para que no queden por debajo de la inflación" y la "eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores", en el caso de triunfar en las elecciones y asumir como presidente el próximo 10 de diciembre.

Para el ex motonauta los pilares de campaña estarán centrados en la economía con propuestas que apunten "al crecimiento y no al ajuste permanente" y que "el mundo nos compre más en lugar de seguir prestándonos dólares y endeudándonos", remarcaron.

En la vorágine previa al inicio oficial de la campaña electoral mientras todavía no están definidas las alianzas partidarias ni los candidatos, el equipo de asesores de Scioli trabaja contrarreloj para mostrar a un posible postulante que no ha sido afectado por las investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción y las denuncias de su ex pareja Gisela Berger.

El libro El otro camino (de editorial Planeta) fue publicado por el escritor Rubén Tizziani basado en los diálogos con Scioli, quien ya presentó durante el verano su ejemplar en charlas en Mar del Plata y en Florencio Varela, pero en el ND Ateneo será su lanzamiento como "el candidato a presidente por la unidad del peronismo", lo que por ahora es una utopía por el escenario tan complejo. (Télam)