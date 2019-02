"El Chapo" drogaba y mataba chicas de 13 años, según un testigo del juicio al narcotraficante

Poco después de terminar el juicio contra el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y en la vispera del inicio del debate del jurado mañana, la prensa estadounidense reveló que durante el proceso un testigo lo acusó de drogar y matar a mujeres menores de edad, algunas hasta de 13 años.

El diario The New York Times publicó parte de los documentos no clasificados del juicio que se realiza en Nueva York y que terminó el viernes pasado, y reveló partes oscuras de la historia de uno de los hombres más poderosos de las últimas décadas de México.

Según estos documentos, el colombiano Alex Cifuentes, quien se identificó como la "mano derecha e izquierda" del Chapo entre 2007-2008 y que vivió en la sierra de Sinaloa con él en ese periodo, contó que su exjefe le ordenaba echar "una sustancia en polvo" en las bebidas de menores de edad para aturdirlas y violarlas después en uno de sus escondites, a finales de la década pasada.

"Guzmán las llamaba 'sus vitaminas' porque creía que tener relaciones sexuales con menores le daba 'la vida'", testificó Cifuentes, según el diario neoyorquino, citado por la agencia de noticias DPA.

Además, Cifuentes contó que él y Guzmán participaron en varias ocasiones en relaciones sexuales con menores de 18 años.

El mismo lugarteniente -identificado como alias Comadre María- que le pagó un soborno de 100 millones de dólares al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en nombre del Chapo, también le buscaba y entregaba a menores de edad para que tenga sexo.

Una vez que los documentos del juicio se hicieron públicos, el Chapo negó todo a través de sus abogados y cuestionó que se publiquen "justo antes de que el jurado empiece sus deliberaciones" mañana lunes, según un comunicado difundido por su defensa.

Este lunes, tras escuchar las instrucciones del juez Brian Cogan, el jurado comenzará a deliberar en base a la evidencia presentada a lo largo del juicio, en el que se escucharon a 56 testigos, entre ellos 14 que fueron socios o empleados de "El Chapo".

A quien fuera jefe del cartel de Sinaloa, de 61 años, se le imputan 11 cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de activos, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.

El cartel de Sinaloa es considerado un actor clave en la red de narcotráfico mexicana y estadounidense y en la violencia que se destacó en este primer país en los últimos 15 años y mataron a más de 200.000 personas. (Télam)