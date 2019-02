Vaivenes económicos en clave electoral

Será una de las negociaciones más importantes que la gobernadora María Eugenia Vidal deberá encarar en el año electoral. Para eso, ya decidió ir a fondo con una estrategia política y mediática: plantar la discusión en la mayor parte de la sociedad, alegando “violencia gremial” y así presionar a los sindicatos docentes.para que no retrasen el comienzo de las clases con medidas de fuerza.

La primer propuesta realizada por la administración Vidal consta de un aumento que sigue la evolución de la inflación, actualizándose los valores en enero, febrero y marzo, y luego, actualización del salario cada 3 meses. Pero el poder adquisitivo de los docentes bonaerenses fue cayendo repetidamente durante los últimos dos años. Por eso, más allá de la “oferta” de la Provincia, existe un legítimo pedido de toda la docencia por recuperar el poder adquisitivo perdido durante el 2018, que es de aproximadamente un 15 por ciento.

Para evitar un escenario de “politización” en la negociación paritaria entre sindicalistas docentes y ministros y funcionarios de la Provincia, el massismo legislativo propone crear un “tribunal arbitral independiente” para la resolución de conflictos laborales entre los empleados estatales y el Estado, como lo establece la Constitución bonaerense. “Ya que nadie puede concebir que el Estado sea juez y parte en los conflictos”; en este caso, con los gremios del sector docente.

Toda esta pulseada por un aumento salarial de bolsillo, se da frente a un contexto de recesión económica, aumento del desempleo, tarifazos, y una crisis estructural de inseguridad que agrava el malhumor social en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia del modelo económico del gobierno de Mauricio Macri.

"Hay que entender que las elecciones duran dos meses de campaña y después tenemos cuatro años para dar respuestas en conjunto. Esa es nuestra tarea: gobernar en conjunto, más allá de las diferencias. Son ustedes los que eligen, no nosotros. Nuestra responsabilidad es dar respuestas", subrayó Vidal hace pocos días tras cumplir su segunda visita a los 135 partidos bonaerenses desde que asumió la gobernación a fines de 2015.

La mandamás de Cambiemos no está sola. En este caso fue escoltada por un nutrido grupo de legisladores del oficialismo de la Sexta que además, viene “militando” encuentros con referentes educativos generando espacios de diálogo y análisis acerca de la implementación de las políticas públicas en Educación que viene impulsando la Provincia.

En términos políticos todavía no se entiende la abrupta interrupción sobre la la discusión del desdoblamiento electoral de la PBA, tan sólo para responder a la estrategia electoral que baja desde la Casa Rosada.

Es que, el intento por adelantar las elecciones en mapa bonaerense se desinfló repentinamente. Vidal retrocedió después de una reunión con Macri, al parecer a cambio de recursos frescos de Nación para desahogar financieramente a la Gobernación de calle 6. La lógica indica que esa ayuda nacional iba a llegar igual. A nadie en su sano juicio se le ocurriría dejar que “incendiar” la Provincia en un año electoral.

Fue sólo una especulación política electoral en conjunto del vidalismo con el massismo?. La pregunta sigue flotando en el ambiente legislativo. De hecho, la Bicameral que deliberó, no llegó ni siquiera a expedirse. Ni siquiera tenía dictamen vinculante. Pero aquel ensayo electoral que mostró Cambiemos le sirvió al peronismo para mostrarse activo y ganar volumen en la PBA.

Tras conocerse la decisión de la mandamás de Cambiemos de no adelantar la elección bonaerense, intendentes puros del PRO salieron a pedir la suspensión de las PASO. (internas abiertas) de agosto. Entre varios pretextos, ncluso económicos, no pocos arriesgan que fue una jugada del intendente de Vicente López, Jorge Macri, en un intento por terminar siendo compañero de fórmula de Vidal para la elección gubernamental. Conocedores del paño político aseguran que Macri jamás pasaría por el filtro de la socia de la coalición oficialista, Elisa Carrió. Hace un par de años atrás “Lilita” fue temeraria contra el primo del Presidente: le dijo delincuente y lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico. No pocos “lilitos” recuerdan aquella amenaza de prender el ventilador vía algún “carpetazo” judicial.

Otro interrogante que da vuelta por las diagonales. ¿porqué Cambiemos impulsa situaciones de ensayos electorales de “prueba y error” (el no desdoblamiento y suprimir las Primarias si todavía sobre el escenario político electoral no hay ningún “fantasma opositor real”?.O pretenden esquivar consecuencias electorales ante los desaciertos económicos del gobierno macrista?.

Hasta ahora, el peronismo amagó con las postulaciones de la intendenta matancera Verónica Magario, su par lomense, Martín Insaurralde y el diputado “hiper K” Axel Kicillof. Acaso los estrategas del vidalismo sepan que la competidora a la Gobernación pueda ser Cristina Fernández de Kirchner y no lo digan?, interrogan dentro de Cambiemos.

No en pocas “charlas reservadas” algunos portavoces del “maxikiosco” de Cambiemos destacan el nivel de centralidad que conserva sobre el frente peronista del FpV -en realidad, sobre casi todas las expresiones opositoras- la ex presidenta Cristina de Kirchner, quien no dice ni una palabra si es que quiere ser candidata presidencial en octubre o no, pero logra que intendentes y legisladores peronistas actúen como si fuera a serlo.