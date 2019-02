"Yo quiero un país mejor; no me gustan estas cosas", dijo Broggi tras la derrota de Olimpo

Una arenga desde el vestuario local, invadió la tranquilidad del Norberto Tomás mientras los medios periodísticos aguardaban la salida de los protagonistas.

"Vamos a seguir trabajando para levantar esto. No se entreguen nunca; cabeza arriba. ¿Estamos a tiempo? ¡Síiiii! tenemos que seguir laburando", grito el único que hablaba: el DT Marcelo Broggi.

Luego, el entrenador dio la conferencia de prensa notablemente molesto e intentando ser medido.

"En los primeros 5 minutos cometimos una desatención y nos convierten; nos faltó estar más atentos. El primer tiempo fue parejo, después pudimos inclinar un poco más la balanza y el segundo tiempo, lo vieron: el problema fue que nos faltó el gol. Pero hay que hacerse cargo, perdimos; esa es la verdad y por eso vengo a dar la cara", indicó.

"Estamos todos haciendo el esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo, porque hay tiempo. A nadie le gusta perder y dejar a Olimpo en esta situación, por eso vamos a seguir trabajando", agregó Broggi.

Tras ese primer análisis, la charla se volcó al polémico arbitraje de Lucas Comeseña.

"Si hablo de los árbitros, quedo como un llorón. Pero ustedes lo vieron, yo no quiero entrar en eso... Nosotros nos hacemos cargo de las fallas que cometimos, yo me hago cargo de la situación del equipo como tiene que ser. Creamos situaciones y no pudimos convertir, pero vieron lo que sucedió: las divididas, todas para ellos; fue muy claro y evidente".

"No me siento bien para declarar, es difícil estar acá. El culpable soy yo, pero hay cosas que ustedes las ven y que yo no puedo decir porque no me corresponde, pero creo que la dirigencia lo habrá visto y bueno...Es necesario analizar otras cuestiones. Sobre todo de local, es injusto todo lo que nos está pasando; yo quiero un país mejor, no me gustan estas cosas." señaló.

Además, el DT habló de la reacción de sus jugadores y se mostró preocupado.

"A mi me gusta que (los jugadores) no protesten, porque tenemos un plantel corto. Entonces tratamos de no decir nada. Pero hay cosas muy evidentes, que hay cobrarlas. Me resultó raro el arbitraje hacia Olimpo en estos tres partidos".