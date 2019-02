Los docentes bonaerenses piden cláusula gatillo, salarios "dignos" y "reuniones televisadas"

Los sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que tendrán hoy la primera reunión paritaria del año con el gobierno provincial, pedirán que se discuta "el salario perdido durante el 2018", además de la pauta salarial para 2019 y que las paritarias sean televisadas para mayor “transparencia”.

Afirman además que el inicio de las clases, el próximo 6 de marzo, "dependerá de la gobernadora María Eugenia Vidal".

Si bien desde el gobierno provincial esta mañana había hermetismo en cuanto a la oferta que llevarán a la reunión, fuentes cercanas a la gobernadora aseguraron a que se hará "el mayor esfuerzo presupuestario para cerrar la paritaria", y que el objetivo es "negociar lo de este año, y lo que reclaman los gremios del año pasado".

“Esperamos que la gobernadora cumpla con su palabra cuando dijo en la apertura de las sesiones ordinarias (del año pasado) que los docentes no iban a perder poder adquisitivo con la inflación”, dijo hoy Roberto Baradel, secretario general de Suteba, a Télam.

Agregó que “es necesario que Vidal tome conciencia del estado en el que están las escuelas y que invierta lo necesario”, y remarcó que la inversión en infraestructura es uno de los pedidos que llevarán hoy al encuentro con el gobierno.

También subrayó entre los puntos para esta primera reunión, que la misma pueda ser televisada para garantizar mayor transparencia. “Es una idea que surgió de uno de los gremios del FUDB y estaría bueno implementarla para que se vea cómo es la negociación, ya que hasta ahora han convertido la paritaria en un mero encuentro en el que el gobierno da su oferta y se va, no hay negociación”, apuntó el dirigente.

En esa línea, el secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, dijo a Télam que se pedirá la televisación "para que se refleje la actitud de los funcionarios, y se vea que quieren el conflicto por el conflicto mismo".

"Los representantes del gobierno vienen con una postura y no modifican un ápice lo que traen, no escuchan y eso es lo queremos mostrar", agregó el dirigente quien consideró que el pedido es viable y tiene que ver con el grado de "transparencia" que quiere tener el gobierno. "¿Si se televisan en vivo las sesiones del Congreso por qué no se puede trasmitir en vivo las negociaciones paritarias"?, se preguntó Díaz.

En relación a las cifras con las que hoy irán los gremios, adelantó que llevarán "una propuesta sólida que es la recuperación del 15,6 % del año pasado, ya que-explicó- la gobernadora por decreto otorgó una recomposición del 32 % el año pasado".

Además, enfatizó en que la pauta salarial para 2019, "será más fácil" de acordar en la medida que la gobernadora considere la cláusula gatillo (adecuación semestral aplicando el método ajuste por inflación).

"La de este año es mas fácil negociar solamente aplicando la cláusula gatillo con recompensiciones trimestrales. Nuestro pedido es racional", consideró el titular de Udocba.

El encuentro será el primer del año entre docentes y gobierno, que se reunieron por última vez el 28 de noviembre pasado, sin que se llegara a un acuerdo paritario, por lo que se otorgó un aumento del 32% más un bono de $7000. (Télam)