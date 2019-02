Hora, TV y formaciones: Newell's y Central paralizan otra vez a todo Rosario

Newell's y Rosario Central buscarán hoy regresar a la victoria cuando se enfrenten en una nueva edición del clásico de la ciudad santafecina, partido válido por la 18ª fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará a partir de las 17:10 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, contará con el arbitraje de Diego Abal y será televisado por Fox Sports Premium.

El clásico de Rosario tendrá un operativo de seguridad que constará con 750 policías, de los cuales 550 estarán en el estadio y los otros 200 en distintos puntos estratégicos de la ciudad luego de algunos hechos de violencia ocurridos en diversos lugares.

Durante la semana aparecieron quemadas paredes con los colores de Newell's lo que se sumó a una pintada amenazante para los jugadores del equipo rojinegro, a la vez que fue incendiado un gran paredón identificado con Central.

Bidoglio no confirmó el equipo

El dueño de casa igualó sin goles en su visita a Unión de Santa Fe en la fecha pasada y el entrenador Héctor Bidoglio no dio pistas acerca del equipo que jugará el clásico, aunque haría al menos un cambio.

Tomando como referencia el último once, Fabricio Fontanini entraría por Teodoro Paredes mientras que entre Luis Leal, Alfio Oviedo y Alexis Rodríguez saldría el único delantero que colocaría el DT

Bauza tampoco dio el 11

El "Canalla", por su parte, hace 3 jornadas que no gana con 2 derrotas y un empate, en la fecha pasada 0 a 0 como local ante Aldosivi de Mar del Plata.

El entrenador Edgardo Bauza aún no dio a conocer si Alfonso Parot seguirá en el once inicial debido a que el defensor no pudo trabajar bien en la semana por una dolencia en el psoas de la pierna izquierda. En caso de que no esté en óptimas condiciones en su lugar entrará el juvenil Facundo Rizzi, mientras que la otra variante sería el ingreso de Agustín Allione por Jonás Aguirre.

Probables formaciones

-Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo; Braian Rivero, Jerónimo Cacciabue; Víctor Figueroa, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez; y Luis Leal o Alfio Oviedo o Alexis Rodríguez. DT: Héctor Bidoglio.

-Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Alfonso Parot o Facundo Rizzi; Agustín Allione, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Washington Camacho; Fernando Zampedri y Claudio Riaño. DT: Edgardo Bauza.

-Estadio: Newell's.

-Árbitro: Diego Abal.

-Hora de inicio: 17:10.

-TV: Fox Sports Premium.