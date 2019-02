Duhalde: “Cristina me envió un mensaje, me dijo que no veía mal lo de Lavagna”

El ex presidente Eduardo Duhalde insistió en que el próximo gobierno debe ser el resultado de "una gran coalición con mayorías parlamentarias" y que el mejor candidato para conducirla es el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"Estoy involucrado en hacer entender a los dirigentes de distintos partidos que la Argentina no tiene ninguna posibilidad si no armamos una gran coalición con mayorías parlamentarias. Me estoy ocupando de eso. Porque tengo experiencia y he cometido muchos errores y aciertos", dijo en una entrevista que publica hoy La Nación.

Afirmó que está hablando "con gente de todos los partidos" y que incluso la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner le envió "algunos mensajes por intermedio de sus amigos", y que en uno de ellos le decía que "no veía mal lo de Lavagna", quien actualmente milita en el Frente Renovador.

Aseguró también que Lavagna "se ha llevado muy bien con todo el mundo" y "no divide" y que están "todas" las posibilidades" para que quien fuera ministro de Economía entre 2002 y 2005, durante los gobiernos de Duhalde y de Néstor Kirchner acepte la candidatura presidencial.

Duhalde señaló que el ex ministro y candidato presidencial en las elecciones presidenciales de 2007, que ganó Fernández de Kirchner, pidió un plazo hasta mitad de año para tomar una decisión debido a que "hasta esa época" el Frente Renovador estará "tratando de armar una gran coalición" con vistas a los comicios generales de octubre próximo.

Afirmó que "si no se arma" una coalición opositora él será "el primero" en decirle a Lavagna "no te presentes" en las próximas elecciones. (Télam)