Olimpo, Bahiense y Estudiantes van a Mar del Plata en búsqueda de la gloria

Desde mañana y hasta el domingo se llevará a cabo en Mar del Plata la definición de las Ligas U15 y U19 de básquetbol.

El club Sporting se adjudicó la licitación y será el organizador.

En ambas categorías habrá representantes de Bahía Blanca.

Entre los más chicos participará Olimpo, que partió a las 14 hacia La Feliz de la mano de su entrenador Mario Errazu.

Mientras que en Juveniles competirá Bahiense del Norte -salió a las 15-, con el inagotable Alejandro Navallo en la conducción, y Estudiantes, bajo el ala de Walter Romerniszyn, quienes partieron a las 10 de la mañana.

El aurinegro llegó a dicha instancia tras un fallo del HTD de la CABB, ya que en las semifinales, Villa Congreso de Viedma había terminado por encima (ganó en cancha, 79 a 56) pero incluyó mal a tres jugadores.

En ese cuadrangular, el equipo de Mario Errazu le ganó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia (el local) por 86 a 71 y a Independiente de Neuquén, por 76 a 66.

Bahiense del Norte, por su parte, terminó invicto las semifinales al superar, en La Plata, a Ferro de Puerto Madryn (80-48), Español de Plottier (95-52) y Gimnasia (65-62).

Mientras que Estudiantes organizó su grupo en las semis, ganándole a Hindú de Catamarca (80-73), Inca Huasi de San Juan (83-72) y a Boca Juniors (65-62).

Plantel aurinegro

Maximiliano Goñi

Alejo Marroni

Matías Varela

Augusto Grippo

Leandro Araneda

Juan Manuel Córdoba

Santiago Kukan

Juan Bueso

Tomas Zamparo

Agustín González

Lautaro Fernández Krieg

Mateo Ortega

DT Mario Errazu

PF Sergio Conti

Los elegidos por Bahiense

Federico Repetti

Santiago Ferrari

Franco Ginóbili

Juan Cruz Tamis

Tomás Sebastián

Martín Fagotti

Emanuel Fernández

Pedro Rossi

Julián Lambertucci

Bruno Mandolesi

Santino Bassa

Franco Pérez

DT Alejandro Navallo

PF Carlos Herrero

Representantes del albo

Tomás Del Sol

Matías Couselo

Ignacio Gómez

Emanuel López

Valentín Duvanced

Dylan Albisu

Mateo Fernández

Albano Rosso

Agustín Torche

Nahuel Zanabria

Agustín Salas

Joaquín Luini

DT Walter Romernisszyn

AT Federico Iriburo

Programa de partidos

Sábado 7

10:00 > Semifinal 1 U19: Italiana de Charata vs. Atenas de Córdoba

12:00 > Semifinal 2 U19: Estudiantes vs. Bahiense del Norte

18:00 > Semifinal 1 U15: Española de Charata vs. Unión Eléctrica de Córdoba

20:00 > Semifinal 2 U15: Sporting de Mar del Plata vs. Olimpo

Domingo 8

10:00 > Tercer puesto U19

12:00 > Tercer puesto U15

16:00 > Final U19

18:00 > Final U15