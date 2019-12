Macri publicó un video y contó que su padre le pidió "varias veces" que se "haga cargo de matarlo"

El presidente Mauricio Macri publicó un nuevo adelanto del video de despedida que se emitirá el domingo, en el que contó que su padre, Franco, "varias veces" le pidió que se "haga cargo de matarlo" cuando enfrentaba problemas de salud.

"Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo", sostuvo el saliente mandatario en el fragmento publicado en las redes sociales.

El relato da cuenta del pedido que le hizo el empresario Franco Macri para que lo ayudara a morir, ya que en los últimos años estaba aquejado por varios problemas de salud: Franco finalmente falleció el pasado 2 de marzo a los 88 años.

Se trata de un nuevo adelanto del video denominado "Momentos", que será difundido el próximo domingo a las 20 por las distintas cuentas oficiales de Macri.

Es una suerte de entrevista íntima que se verá menos de 48 horas antes de traspasarle el mando a Alberto Fernández.

Asimismo, se transmitirá un día después de la marcha despedida del sábado, denominada 7D.

El domingo, el líder del PRO asistirá por la mañana a la Basílica de Luján para la misa por la unidad y por la paz que convocó la Conferencia Episcopal Argentina, de la que participará también Fernández. (NA y La Nueva.)