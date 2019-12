"Barbijos Solidarios": buen balance y a la espera de 1.350 que llegaron de Europa

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

En el mes de octubre la ginecóloga Florencia Grosso decidió replicar una iniciativa que se venía realizando con mucho éxito en Buenos Aires: la compra y posterior entrega de barbijos con motivos infantiles para ser donados a los distintos servicios de Oncología Pediátrica de nuestra ciudad y Buenos Aires.

La idea, según contaba meses atrás, nació cuando Florencia encontró una página de Facebook de gente que viaja al exterior y a su vuelta traía paquetes de barbijos infantiles para donar y se hizo realidad gracias a la buena voluntad de muchos bahienses que viven en el exterior o que salen de vacaciones.

Pero, días atrás, y en medio de un balance de la campaña, la doctora mostró su preocupación por dos envíos procedentes de Europa que se encuentran en la Aduana local.

"En lo que va de estos meses en los que lanzamos la campaña, gracias a la solidaridad de la gente pude entregar más de 3 mil barbijos a distintas asociaciones y ONGs, pero desde los primeros días de este mes tengo dando vueltas dos envíos, uno de Alemania con 1.000 barbijos y otro de Italia, con 350", contó visiblemente preocupada.

"Perdí la cuenta de los papeles que hice, me la pasé dos días en el Correo, uno en la Aduana, me dijeron que al no ser importadora necesitaba una autorización de la Anmat. Me fui a Buenos Aires, a la sede de la Anmat y me dijeron que al ser donación no necesito nada, pero se ve que hay mucha burocracia en todo esto y hay que esperar. Pero tengo fe que me los darán, ya que desde el Correo expresaron la firme voluntad de no devolverlos a destino", dijo esperanzada.

Los envíos previos llegaron a Bahía por medio de bahienses que vivían en el exterior y que volvían a la ciudad para festejar las Fiestas de Navidad o Año Nuevo.

Llegaron barbijos de colores desde Nueva York, Florida, Seatlle, España, Singapur y Los Angeles. Posteriormente, Florencia los fue entregando a El Club de los Peladitos de Bahía y de Buenos Aires y a la Fundación Anyarc de Viedma, que trabaja con niños con Leucemia y Linfomas.

"La gente poco se imagina cómo un barbijo con dibujos y colores le puede cambiar el ánimo a un chico con cáncer y que necesita estar todo el tiempo cubriendo su boca", contaba la ginecóloga en la nota que publicó “La Nueva” el pasado 6 de octubre.

Además, recordó: "Si viajás al exterior pero no podés pagar el importe (los 20 barbijos salen 8 dólares, unos 500 pesos),quien viaje al exterior y nos haga un lugar en su valija para traerlos, de alguna manera, juntamos el dinero y se los pagamos. El que quiera sumarse me contacta y yo los guío en la compra. No aceptamos entregas de plata, esto tiene que quedar claro para que todo sea transparente”, aclaró.

La gente se puede comunicar con la Dra. Grosso al 291-4321683 o al Facebook "Barbijos Solidarios Bahía Blanca".