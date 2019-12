Luis D'Elía dijo que "por temas de salud" podría obtener prisión domiciliaria

El ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social y dirigente piquetero, Luis D'Elía, dijo hoy desde el penal de Ezeiza, donde está detenido, que "por temas de salud" podría conseguir la prisión domiciliaria y afirmó que "pronto tendremos novedades".

"Estamos en un juicio que fue totalmente arbitrario. Me imputaron por ocho delitos, me bajaron siete y luego me restaron cuatro años de condena. En mi barrio esto se llama tomarme el pelo", advirtió el dirigente en declaraciones a El Destape radio.

En ese sentido, dijo ver que "salen empresarios, salen exfuncionarios, pero los dirigentes sociales en Jujuy, en mi caso sociales de acá, de la zona...todos esos que no somos la capa de crema, digamos, nos esperan tiempos difíciles".

"El Consejo de la Magistratura tiene que ponerse los pantalones y hacer lo que tiene que hacer", expresó y afirmó que "no podemos esperar los tiempos de la justicia como si esto fuera Suiza, es la justicia federal argentina".

"Más de 25 mapuches están presos. Mientras haya presos políticos, todo será un escándalo", manifestó D'Elía desde el Penal Federal de Ezeiza, donde lleva más de 10 meses detenido por la toma de la comisaría 24 de La Boca, luego del asesinato de Martín Cisneros.

El dirigente afirmó que "por temas de salud, puede que me den la domiciliaria".

En este sentido, precisó que en los últimos días fue sometido a estudios cardiológicos y le detectaron dos enfisemas.

"Tengo tres by pass y soy diabético insulinodependiente, no debería estar preso. Estos estudios los tiene el Tribunal y en estos días tiene que decidir. Pronto tendremos novedades", manifestó. (Télam)