Sansinena-Villa Mitre: la ida será en General Cerri, el 18 de enero

El sábado 18 de enero Sansinena y Villa Mitre se enfrentarán en General Cerri, en el partido de ida de la etapa regional de la Copa Argentina 2020.

La revancha, en tanto, se jugará el domingo 22 de enero en El Fortín, y el ganador de la serie clasificará a la fase final del torneo.

Aún resta definir el horario en el que se disputarán ambos encuentros.

Así lo determinó en las últimas horas el Consejo Federal, que dio a conocer los cruces entre los equipos del Federal A para las 13 plazas disponibles.

Todos los cruces

-Sansinena vs. Villa Mitre (18/1 y 22/1).

-Desamparados de San Juan vs. Peñarol de Chimbas (11/2 y 19/2).

-Huracán Las Heras vs. Deportivo Maipú (18/1 y 22/1).

-Sol de Mayo de Viedma vs. Deportivo Madryn (15/1 y 19/1).

-Cipolletti vs. Ferro de General Pico (23/1 y 30/1).

-Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Camioneros (15/1 y 19/1).

-Estudiantes de San Luis vs. Sportivo Las Parejas (18/1 y 13/2).

-Sarmiento de Resistencia vs. Chaco For Ever (21/1 y 4/2).

-Central Norte de Salta vs. Güemes de Santiago del Estero (16/1 y 21/1).

-San Martín de Formosa vs. Boca Unidos (19/1 y 4/2).

-Crucero del Norte vs. Defensores de Pronunciamiento (16/1 y 21/1).

-Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Unión de Sunchales (19/1 y 5/2).

-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig (19/1 y a confirmar).