Los candidatos y cuándo se definiría el nuevo entrenador de Independiente

El vicepresidente primero de Independiente Pablo Moyano aseguró que por la necesidad del club, la semana próxima, tendrán un "nuevo entrenador" con Mauricio Pellegrino, Lucas Pusineri y Jorge Almirón como candidatos.



"Por la necesidad que tiene Independiente, la semana que viene tendríamos nuevo técnico. Almirón y Pusineri creo que llegan la semana que viene y ya hablamos con Pellegrino", afirmó Moyano en diálogo con radio Rivadavia.



Moyano lamentó la salida de Sebastián Beccacece, futuro entrenador de Racing Club, y reveló que le tenía "una fe bárbara", pero los resultados adversos condicionaron su trabajo.

Lucas Pusineri, una de las alternativas.



"Sabía del laburo de Beccacece, lo escuché y lo ví. A veces las cosas se dan tan rápidas que lamentablemente no se cumplen los proyectos y a los cuatro meses se tuvo que ir. Nadie puede reprochar su trabajo. Es un loquito del laburo, como le decimos nosotros. Lamentablemente los que mandan son los resultados y no se pudo continuar", indicó el vicepresidente 1ro. de Independiente.



Moyano también confirmó la comunicación que mantuvo con Fernando Berón, entrenador interino, quien retornará a sus funciones como responsable de las divisiones juveniles.



"Lamentablemente el proyecto anterior no fue positivo para Independiente, así que tuvimos que recurrir al bombero Berón, como le decimos. Le comunicamos su continuidad en las inferiores. Ha hecho un trabajo muy importante", agregó el hijo de Hugo Moyano.