"Si no sigo en Boca, tengo más ganas de retirarme que de irme afuera", reconoció Tévez

El ídolo de Boca Juniors, Carlos Tévez, dijo hoy que si no sigue en el xeneize "tengo más ganas de colgar (los botines) que de irme afuera".

"Acá en Argentino no voy a jugar en otro club que no sea este", dijo en diálogo con TyC Sports.

Al Apache se le termina el contrato este mes y se espera que comience el diálogo por la renovación con el presidente Jorge Amor Ameal y el referente del fútbol en esta nueva etapa de Boca, Juan Román Riquelme.

"Hablé antes de las elecciones con Román y quedamos en que íbamos a seguir hablando. Ojalá siga en Boca y si no es en Boca, tengo más ganas de colgar que de irme afuera, porque en Argentina no voy a jugar en otro club que no sea este", insistió.

Tevez reconoció que tuvo distintas propuestas, tanto del fútbol argentino como del exterior, y explicó que si no renueva con el xeneize, evaluará con su familia para saber qué hacer.

En caso de renovar su contrato, el ídolo xeneize expresó: "Más protagonismo no puedo pedir. Tengo que hacer cosas adentro de la cancha y tratar de estar lo mejor posible. En Boca siempre sos protagonista, estando bien o estando mal, entonces tengo que estar a la altura".