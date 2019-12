Se cruzó con su abusador, tuvo una crisis y desarchivaron la causa

La tarde del 8 de febrero de 2015, cuando Valentina, de 6 años, fue a jugar a la casa de una amiga, en nuestra ciudad, habría sufrido el abuso del tío de la otra nena.

Al regresar a su hogar, fue directamente a la habitación y se cambió la bombacha. Su madre la observó y le preguntó y ella le dijo: "Me quiero bañar". Y después rompió en llanto. "Te tengo que contar algo, el tío de Valeria 'me tocó la pocha' y también me puso el pitilín".

Tras la denuncia de rigor, la causa naufragó, porque no se pudieron reunir pruebas para avanzar, y en junio de 2016 se dispuso su archivo.

Sin embargo, en octubre de 2017 todo cambió. La madre de Valentina se volvió a presentar en la fiscalía y mediante un escrito reclamó la reapertura del caso.

Relató que su hija tuvo una crisis de nervios al cruzarse de vuelta con el presunto abusador y que unos meses antes, durante una clase sobre abuso sexual en la escuela, Valentina les aconsejó a sus compañeros "no tener vergüenza en contar a los mayores lo que nos pasa, porque a mi me abusó el tío de Valeria".

El año pasado, recién 3 años después del hecho, la menor volvió a declarar en cámara Gesell. Relató cómo fueron los hechos y ratificó que el hombre "le apoyó el pitilin y le chupó la cola y que después de eso no pasó nada...que le tocó la cola en la parte de atrás...".

Entre la declaración de la niña y la madre hubo algunas diferencias, especialmente sobre la hora del hecho. A la jueza de Garantías Susana Calcinelli le generó dudas y por ese motivo decidió sobreseer al acusado.

La fiscal Marina Lara apeló la medida al entender que las inexactitudes en los testimonios son una "apreciación sesgada" y que "no se le puede exigir a una niña de tan corta edad el grado de precisión que la doctora Calcinelli pretende".

Y la Cámara Penal le dio la razón. Ordenó revocar el beneficio y mandar al acusado a juicio.

Puntos coincidentes

"Las diferencias respecto del horario en que se habrían producido los abusos, entre lo que dijo la víctima y su madre, no posee una entidad tal como para afectar el valor probatorio en relación a los restantes datos. La inexactitud debe ser evaluada sin dejar de ver que la declaración en cámara Gesell fue más de 3 años después del hecho y la niña tenía solo 6 años al momento del delito", explicaron el camarista Gustavo Barbieri, con la adhesión de su colega, Pablo Soumoulou.

Sostuvo que aún con las dificultades que le podrían generar a una niña el gran espacio temporal entre el día del hecho y cuando declaró, "ha podido explicar con claridad cómo habrían ocurrido los tocamientos que se le imputan al procesado, cuya descripción sobre la forma en que se sucedieron es consistente con aquello que denunció su madre en febrero de 2015 (el mismo día en que la pequeña habría sufrido el ataque y de acuerdo a lo que le contó que había vivido)".

"Son numerosos los puntos de coincidencia entre lo denunciado y lo relatado por la niña -que se observa en la filmación- y todos relativos a aspectos centrales de lo eventos que habría padecido y de la forma en la que ella habría actuado luego de la agresión sexual que aquí se investiga", amplió la Cámara.

También coincide la denuncia con lo que la madre de Valentina (nombre ficticio como el de su amiga) le manifestó al operador de emergencias cuando se comunicó antes de ir a la comisaría, "lo que da cuenta de la coherencia que ha mantenido".

No fabula, según una pericia

Primera evaluación. En junio de 2015 la víctima fue sometida a una pericia psicológica. Aludió a una experiencia con el tío de su amiga y se refirió a "cosas feas" y que "no metiene que hacer, algo de grandes".

Posible. La perito concluyó que "es posible" que haya estado expuesta a una situación como la denunciada, aunque las características del hecho (único y no repetido en el tiempo) y la reacción inmediata podrían haber evitado trastornos o sintomatología postraumática" en la niña.

Sin presiones. Tampoco advirtió "presiones externas" en su relato.

Nueva pericia. No presenta indicadores de fabulación y que aportó detalles centrales y periféricos.

Indagatoria. Negó los hechos y tuvo inconsistencia con testigo, que dijo que había salido al patio y él lo negó.