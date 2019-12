Pulsiones volvió a conmover con una danza que rompe estereotipos

Anahí González

agonzález@lanueva.com

“¿Qué es belleza? ¿Para quienes?”, resonó sobre el escenario de Colón 80.

El colectivo Pulsiones (proyecto de cultura y extensión de la UNS), lo respondió anoche danzando en su muestra anual: la belleza no es potestad de los cuerpos dominantes sino que hay tantas posibilidades de contar y de crear belleza como personas en el mundo.

¿Una danza es bella solo si está ligada a la exhibición de cuerpos hábiles, ágiles y “perfectos”? ¿No hay belleza en la diversidad? ¿No hay belleza en lo que cada cuerpo, único e irrepetible, puede narrar desde la singularidad de sus movimientos y posibilidades expresivas?

En este grupo, coordinado por la Terapista Ocupacional y Profesora de Expresión Corporal, Ruth Ortiz de Rosas, una determinada condición física o intelectual no es una limitación sino el punto de partida de una historia, una búsqueda, un disparador. Un guiño que invita a explorar caminos, recursos y a descubrir habilidades, a inventar y compartir.

Aquí un cuerpo que tiembla no se excluye ni se esconde, no se confina esa persona a un lugar fijo, no se estigmatiza, por el contrario, lo particular, lo que en cada uno habla, grita, susurra, acuna e interpela es lo que construye con otros, para otros, desde y hacia otros.

Una silla de ruedas no es una barrera ni se camufla en el decorado por no corresponder con los cánones estéticos esperables en una danza sino que es parte de la misma: la oportunidad de tener una mirada lúdica del mundo.

En Pulsiones, como en la vida, los cuerpos se despliegan y repliegan, se expanden y contraen como pulmones; marcan tiempos, dinámicas, encuentros y distancias.

La música, la iluminación, el vestuario y las imágenes proyectadas en la piel de quienes danzan son parte de una escenografía que no improvisa lo que quiere contar.

Cada cual tiene su tono, su decir, su grito más o menos hondo, más o menos gutural, su risa, su desesperación, su esperanza, su protesta. Cada registro físico, habla hasta en el mínimo gesto, en las sutilezas.



Se escucha, a viva voz: “El movimiento es el discurso del cuerpo. La danza es su poética”.

Se celebra: “¡Tengo más articulaciones que gotas un día de lluvia!”.

¿Qué es belleza? ¿Para quiénes?

El grupo. Este año Pulsiones realizó clases abiertas a la comunidad con la co-coordinación de Sabrina Sánchez. En la muestra final participaron integrantes del grupo estable como proyecto de cultura y extensión de la UNS y de las clases abiertas impulsadas por la dirección de inclusión y accesibilidad del municipio.

Abierto. El grupo estable, con más de 15 años de permanencia, está abierto a recibir nuevos integrantes en 2020. Los encuentros serán los lunes de 19 a 21 y a las clases abiertas, los viernes de 15 a 16.30, a partir de 12 años.