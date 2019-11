BMX: la bahiense Agustina Roth, en la final del Mundial de China 2019

La atleta bahiense Agustina Roth logró hoy una destacada actuación, luego de lograr pasaje a la ronda final del Campeonato Mundial de BMX Freestyle, con disputa en Chengdú (China).

Agus, ganadora de la medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se ubicó 12° en la ronda eliminatoria, entre 31 competidores, siendo la única argentina en dicha instancia.

La también medallista de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, quien llegó a liderar momentáneamente la ronda preliminar, buscar un buen resultado que la acerque a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

One hour down in the Women BMX Park Qualis! 🙌



Agustina Roth from Argentina is currently leading with a 67.55 but still plenty of riders to come here at #Chengdu2019 pic.twitter.com/E7fNKcccwd