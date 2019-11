Oficial de Vóleibol: ya están los semifinalistas en Mayores Femenino y Masculino

La penúltima fecha del torneo Oficial, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol, dejó a los cuatro semifinalistas de las categorías Mayores Femenino y Mayores Masculino.

En varones se repiten las llaves del Apertura: Universitario A-UNS y Olimpo-Liniers, mientras que en mujeres la UNS --finalista del primer certamen-- terminó último y quedó afuera de los playoffs.

Los clasificados a la fase final del certamen son Olimpo, Tiro Federal, Liniers y Universitario.

Estos fueron todos los marcadores del fin de semana:

**Sub 13 femenino: Olimpo 3-1 Villa Mitre (25-15, 25-15, 20-25 y 25-10) y Tiro 3-2 Olimpo (25-19, 15-25, 25-22, 17-25 y 15-12).

**Sub 15 femenino: Olimpo A 3-0 Liniers (25-12, 25-15 y 25-13); Olimpo A 3-0 Tiro (25-21, 25-13 y 25-18) y Liniers 3-2 Olimpo B (25-23, 18-25, 25-20, 20-25 y 15-9).

**Sub 17 Femenino: Olimpo A 3-0 Villa Mitre (25-16, 25-11 y 25-8) y Tiro 3-0 Olimpo B (25-14, 25-13 y 25-10).

**Sub 19 Femenino: Liniers 3-1 Universitario (21-25, 25-18, 25-20 y 25-21) y Tiro 3-2 Olimpo (25-23, 25-16, 22-25, 18-25 y 16-14).

**Sub 21 Femenino: Tiro 3-0 Villa Mitre (25-16, 25-17 y 25-11).

**Sub 21 Masculino: Liniers 3-2 Tiro B (25-23, 21-25, 23-25, 25-17 y 15-10); Liniers 3-0 Villa Mitre (25-17, 25-14 y 25-23); Tiro A 3-0 Villa Mitre (25-10, 25-15 y 25-15); Tiro A 3-0 Espora (25-17, 26-24 y 25-12) y Tiro B 3-0 Tiro A (25-18, 25-23 y 25-18).

**Mayores Femenino: Olimpo 3-0 UNS (25-0, 25-0 y 25-0); Tiro 3-1 Liniers (25-21, 21-25, 25-20 y 25-18) y Tiro 3-2 Olimpo (25-23, 15-25, 25-20, 23-25 y 15-13).

**Mayores Masculino: Universitario 3-0 Universitario B (25-11, 25-15 y 25-15); Olimpo 3-2 Liniers (23-25, 25-19, 21-25, 25-15 y 16-14); Olimpo 3-1 UNS (26-24, 22-25, 25-22 y 25-20) y Olimpo 3-0 Universitario B (25-15, 25-19 y 27-25).