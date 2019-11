Lionel Messi: "Siempre es bueno ganarle a Brasil"

Lionel Messi, autor del gol de la victoria en el Superclásico amistoso, expresó que "siempre es bueno ganarle a Brasil, y a cualquiera", porque le permite a la Selección trabajar "con tranquilidad" con vistas al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2022.

"Ya habíamos jugado con este sistema (4-4-2), que defensivamente nos da mucho. Después nos soltamos, es bueno jugar con varios sistemas. En ningún momento nos generaron peligro", opinó Messi ante TyC Sports en Riad, Arabia Saudita, donde se jugó el primero de los 2 amistosos de la fecha FIFA.

"Costó el primer tiempo, intentamos jugar, pero fuimos imprecisos. El campo de juego no ayudaba tampoco porque estaba lento y cometimos errores, pero después mejoramos mucho y estuvimos bien parados. En el final del segundo tiempo tuvimos situaciones", señaló el rosarino, goleador histórico del seleccionado argentino con 69 tantos.

El próximo lunes el combinado nacional volverá a ver acción, esta vez ante Uruguay, desde las 16:15.



Messi confirmó que estará disponible para dicho encuentro, hasta el momento confirmado en Israel, y habló sobre la infracción que le cometió Alex Sandro que derivó en el penal que marró ante el arquero, y en el gol que convirtió al tomar el rebote que dio Alisson: "Caigo por inercia, no sé si me toca o no, creo que me toca", admitió.