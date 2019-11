Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en una escuela secundaria de California

Un tiroteo en una escuela secundaria al norte de Los Ángeles dejó hoy dos muertos y seis heridos -entre ellos el atacante-, informaron las autoridades del centro de estudios y la policía local.

El tiroteo se produjo en la mañana local (mediodía de Argentina) cuando los estudiantes ingresaban en la secundaria Saugus High School en Santa Clarita, a 65 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el estado sureño de California, según informó la policía local en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD), Alex Villanueva, informó que el sospechoso, identificado "potencialmente" como un estudiante de la escuela, estaba bajo custodia policial y recibiendo tratamiento médico en un hospital local.

