Los asombrosos números de Márquez, el indiscutido rey del Moto GP

La historia del motociclismo mundial se rinde a los pies del español Marc Márquez (Honda), quien hoy escribió otra página de oro a su grueso palmarés en el Moto GP.

Tras vencer en el Gran Premio de Tailandia con disputa en el circuito de Cheng, por sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y el español Maverick Viñales (Yamaha), el joven piloto de 26 años sumó una nueva estrella a su cuenta personal

Ni más ni menos que 8 títulos en 11 años alcanzó Márquez desde su debut en 2008 (tenía 15 años). Naturalmente, entre sus logros se destacan las seis coronas conseguidas en la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), en la que desembarcó en 2013.

Desde su irrupción en Moto GP, el español totaliza 53 victorias, 28 segundos puestos y 10 terceros; además de 61 Poles, 54 vueltas rápidas en competencia y los 311,5 puntos que promedia por temporada. ¡Una locura!

No caben dudas que, a esta altura de las circunstancias, el joven maravilla cumplió con todos los requisitos para ser considerada una leyenda de las dos ruedas. Y eso que recién tiene 26 años...

Precise, clinical and brutally fast 👊



Here's how @marcmarquez93 clinched the 2019 #MotoGP World Championship in such dominant style 🔥#8ball 🎱 | #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/SsZ8WWUayz