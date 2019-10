Pichetto aseguró que Macri ganó el primer debate obligatorio

El senador y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri fue "el ganador" del debate que protagonizaron anoche los postulantes a la Presidencia, y afirmó que a Alberto Fernández lo vio "agresivo" y "arrogante".

“El debate fue muy rígido, hubo poca flexibilidad pero, de todas maneras creo que hubo un ganador", dijo Pichetto en referencia al presidente Macri.

Agregó que Macri también se destacó en "imagen" ya que se lo vio "sereno" y "moderado", con una "mirada de estadista".

”A Macri lo vi como un hombre de Estado, sereno, moderado, prudente y respetuoso. Me parece que ganó el debate. Tuvo una imagen más estructurada”, resumió.

En contraposición, dijo que al candidato del Frente de Todos lo vio "muy agresivo y arrogante", incluso "destruyendo su propio spot televisivo donde se muestra moderado”.

Según dijo, la actitud de Alberto Fernández en el debate fue "en contradicción con la propia publicidad que emiten sus spots de campaña, donde se muestra moderado", ya que "casi personalizó el ataque" en sus intervenciones.

Además, Pichetto hizo un contrapunto respecto a cómo ambos espacios están llevando adelante su campaña de cara a los comicios del 27 de octubre, y dijo que Macri "salió a la calle y va al encuentro de la gente en las plazas", mientras que Alberto sigue con "técnicas viejas de los ’70, distanciado de la gente".

“La gente lo quiere, lo reconoce, se acerca. Va espontáneamente y no hay colectivo ni choripán”, dijo el senador respecto a su compañero de fórmula.

En otro tramo de la entrevista, Pichetto se refirió a un eventual debate que un canal estaría promoviendo para los candidatos a vicepresidentes, y afirmó que la iniciativa "sería buena para la democracia argentina".

Pero enseguida el senador y candidato se pronunció respecto a la ex presidenta y compañera de fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y dijo que fue "la única que estuvo ausente del debate", ya que el resto de los postulantes a la vicepresidencia estuvieron "todos presentes".

“La única que no estuvo fue la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, hace dos meses que está borrada y nadie la interroga ni la interpela”, afirmó Pichetto en referencia a Cristina Fernández.

El senador también se refirió al tema Venezuela, que estuvo presente en el debate, y calificó como "pavada" lo que sugirió ayer Alberto Fernández respecto a que el gobierno argentino mandaría tropas a ese país de América del Sur.

"Fernández no puede pronunciarse categóricamente en contra de la dictadura porque su compañera de fórmula, la expresidente Cristina Kirchner, mantiene negociaciones con [Nicolás] Maduro y con Raúl Castro, entonces saca esta pavada de que van a mandar tropas y que van a invadir Venezuela”, dijo Pichetto en diálogo con radio Mitre.

El senador y candidato afirmó que lo que quiere lograr Argentina es "presiones para que Maduro se vaya y haya democracia libre en Venezuela" y dejó en claro que ese es el "desafío" en el que "está empeñado" el Presidente.

"Los pasos dados en esta materia son muy claros y no se puede venir a inventar tonterías, a asustar a la gente con cosas que no son ciertas", dijo, y agregó: "El problema es que no pueden decir simplemente que Venezuela es una dictadura atroz y que el régimen de Maduro tiene que terminar”. (Télam)