¿Quién es la artista de Bahía Blanca que tocará en el Lollapalooza 2020?

Después del show acústico que ofreció en julio en Bahía Blanca, tras una visita relámpago, nos quedamos charlando un rato con Lucía Tacchetti acerca del giro estético que dio su carrera en los últimos años.

Ella comenzó a hacerse conocida hace varios años por su voz cálida y el ukelele interpretando canciones propias. Pero su inquietud fue más allá y tomó riesgos. Le sacó brillo a los sintetizadores, exploró efectos de sonido inesperados y se asoció con un equipo que no hizo más que potenciarla.

De esa manera llegó a buen puerto en un terreno en el que la mayoría de los artistas naufraga: asociar su música, estética e imagen a una nueva sonoridad.

El año comenzó muy bien, tocando en Texas (EE.UU) y varias ciudades de México. Pero la frutilla del postre llegó hoy cuando se enteró de que formará parte del Line Up 2020 del Lollapalooza. Viéndolo desde afuera pareciera que el objetivo inicial del cambio tuvo su trofeo: nada mejor para un artista indie/pop que ser parte del escalonamiento de bandas del festival ideado por Perry Farrel.

Por lo pronto, teloneará a la noeyorkina LP (Laura Pergolizzi) en Teatro Vórterix el próximpo 16 de octubre y las entradas ya están agotadas.

Hay Lucía para rato. #OrgulloBahiense.

Las novedades del Lollapalooza 2020

Lollapalooza Argentina confirma su Line Up para la edición 2020: Guns N’ Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage The Elephant, James Blake y muchos artistas más serán parte del festival más esperado los próximos 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

El festival más grande de la Argentina ya tiene sus artistas confirmados y vas a vivir tres días con lo mejor de la escena musical mundial.