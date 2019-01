“Bahía sería el lugar indicado para una fecha del Speedway Grand Prix”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

A más de 30 años de su primer desembarco en Bahía Blanca, Armando Castagna (56) aún conserva aquella sencillez, simpatía y amabilidad que entonces se ganara el cariño de tantos fanáticos.

Con seguridad, dada la exitosa carrera deportiva lograda en la ciudad, su inconfundible porte causará una enorme nostalgia en los memoriosos amantes de las dos ruedas.

Y claro, cómo olvidar su veloz y espectacular andar sobre la medio litro de cilindrada; una huella imborrable desde mediados de los 80´y hasta finales de los 90´.

Aún hoy, Castagna continúa siendo sinónimo de Speedway, ejerciendo como Director Deportivo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

De paso por la redacción de La Nueva., Armando habló de todo; no sin antes realizar una dedicatoria especial al lugar que lo cobijó tantas veces...

"Hacía dos años que no venía a Bahía Blanca. Decidí hacerlo por un par de semanas, para tomarme vacaciones y porque Argentina es un lugar espectacular para mí;. Una buena parte de mi corazón lo tengo acá, especialmente en esta zona donde corrí durante más de 20 años. Tengo grandes amigos, que son como parte de mi familia", expresó.

"Si bien vine de vacaciones--agregó--, fue inevitable hablar sobre el futuro de la actividad aquí. Siendo representante de FIM, es una función que exige compromiso las 24 horas del día".



Internacional 2000/2001 (Dublin). Armando batalla rueda a rueda con Luis Vallejos (1°).

—A propósito, ¿con qué panorama se encontró?

—Veremos qué puede surgir en el futuro. Con mate de por medio, siempre se habla de lo que se puede hacer y así surgen ideas. En este momento, Argentina tiene un nivel de pilotos muy bueno. Creo que es la primera vez desde yo vengo aquí, que hay un parque de pilotos que ande tan bien como ahora. Albín (Facundo), García (Fernando) y Covatti (Nicolás), están en un nivel altísimo. También varios nacionales, como Facundo Cuello, a quien lo vi correr en el U21. Hay muchos que podrían competir Europa.

—Siempre y cuando la economía acompañe...

—La distancia y la situación económica no ayuda en lo más mínimo. Sé bien lo que significa vivir afuera, tratando de correr profesionalmente para ganar plata y tratando de comer a diario. Es muy difícil, pero una vez que lográs instalarte, todo se hace más fácil. Además, siempre aparecen personas que ayudan y eso hace más sencillo demostrar el valor necesario para correr en cualquier liga. Ojalá haya más estructuras que mejoren el deporte en el país.

—Así como Bahía albergó el U21, ¿podría hoy aspirar a algo por el estilo?

—Tuve varias reuniones acá en Bahía, como también con el promotor del Speedway Grand Prix (Campeonato Mundial), a quien le dije que necesitamos apuntar hacia nuevos territorios. Mi idea es poder realizar en el futuro una fecha del Mundial acá. El U21 ya lo hicimos (NdR: octubre de 2012) y eso abrió nuevos horizontes.

"Hay que empezar un nuevo proyecto. No digo vaya a ocurrir en 2019, pero en tres o cuatros años creo que Argentina podría apuntarle a ello. Considero que Bahía Blanca sería el lugar indicado para una fecha del Grand Prix", agregó.

—¿Le han comentado del proyecto propulsado por Automoto Club?

—Sí. Estuve involucrado como FIM en el proyecto de la nueva pista. No sé si irá a funcionar, yo únicamente mandé toda la regulación que se exige para la pista y demás. Bienvenido el proyecto y una pista más, le hace bien al Speedway. Mi intención no es comprometerme con los problemas nacionales, porque no es mi función. Sí deseo que se cumplan todas las normas de seguridad, ya que todas las carreras son inscriptas en la FIM.

¡Palabra autorizada! Armando Castagna siempre dejará interesantes reflexiones.



Castagna en acción durante el Internacional 2001/02 (Dublin).

“Espero que la gente siga acompañando”

Buena impresión. "No estuve en la primera, pero por las carreras que vi y lo que pude hablar con muchos amigos, fue un gran comienzo (NdR: sobre el Internacional 2018/19). Prácticamente estoy al tanto de todas las carreras. Más allá de mi función, sigo con mucho interés la actividad. Espero que el domingo (por hoy) la gente acompañe y que siempre siga el Speedway", remarcó.

Recuerdos latentes. "Vine por primera vez en 1985 (en Tiro Federal) y competí por última vez en 2004 (En Aldea Romana). Recuerdo muchas cosas, tengo anécdotas de todo tipo. Acá me siento en casa. Todos estos días, con mis amigos, comimos algo así como 5 kilos de carne, así que no me puedo mover. Llevo unos cuantos días comiendo lechuga y achicoria (risas)", contó.

Se va la segunda

Con la promesa de buen espectáculo, esta noche, desde las 20, en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, se pondrá en marcha la segunda fecha del Internacional 2018/19, bajo la organización de la Federación Internacional de Motociclismo.

¿Repetirá Nicolás Covatti? Facundo Albín, Fernando García, Mariusz Fierlej y compañía, intentarán cazar al pringlense, inobjetable vencedor de la primera programación en 500cc, disputada el pasado 23 de diciembre de nuestra ciudad.

Por supuesto, la actividad estará acompañada por las categorías 200cc y 50cc, Mayores y Menores, divisionales que presentaron un numeroso e interesante parque de máquinas en la jornada inaugural.

El precio de las entradas será de 200$. En tanto, los menores acompañados de un mayor ingresarán gratis.

