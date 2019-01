Gustavo Fernández, campeón del Abierto de Australia en tenis adaptado

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón del Abierto de Australia en tenis adaptado por segunda vez en su carrera, luego de vencer al sueco Stefan Olsson por 7-5 y 6-3, tras una hora y quince minutos de juego.

El cordobés, número dos del ranking mundial, levantó su tercer título de Grand Slam luego de adjudicarse los títulos de Melbourne en 2017 y de Roland Garros 2016.

Rumbo a la consagración, Gusti dejó en el camino al australiano Ben Weekes, al francés Stephane Houdet y al sueco Olsson, quien venía de eliminar al máximo favorito, el japonés Shingo Kunieda.

"Estoy muy orgulloso de cómo encaré esta semana, ya que en los últimos grandes torneos se me había negado como consecuencia de no saber llevar las emociones. Necesitaba que se me dé", explicó un eufórico Fernández.