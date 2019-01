“Queremos que este asesino se pudra en la cárcel”

El próximo 6 de marzo se realizará en nuestra ciudad la audiencia preliminar del juicio contra Maximiliano Bordenave, acusado de matar de una puñalada a Facundo Manzur, el 6 de enero del año pasado en Pedro Luro.

Miguel Manzur, padre del joven de 19 años asesinado, no ocultó su desazón al cumplirse un año de la muerte de su hijo y su ansiedad por “que se haga justicia”.

“Mi abogado mi notificó la fecha de la audiencia. Luego será el turno de la condena y rezo a Dios para que le den la pena máxima que puede haber”, contó.

“Hay que ver qué piensan los jueces, pero la esperanza y la fe no la pierdo, porque la única tranquilidad que podemos tener ese día con la madre de Facundo es que ese tipo (por Bordenave) tenga lo que se merece”, añadió.

En noviembre pasado, la magistrada Marisa Promé, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4, hizo lugar al pedido del fiscal Mauricio Del Cero y resolvió que Bordenave, de 19 años, permanezca detenido hasta el juicio.

Al respecto, Manzur señaló que “sea como sea, él (por Bordenave) me lo mató, por lo que no tendré paz hasta que no me digan cuántos años se va a comer dentro de la cárcel”.

“Tanto mi abogado como el fiscal me aseguran que pelearán por esto, aunque a veces uno piensa que el delincuente tiene más derechos que la víctima. Pero esto es algo que no pasa acá solamente, sino en todo el país. De todos modos, aún creo en Dios, aunque me haya llevado dos hijos”, expresó.

El hombre sostuvo que “la espera es tremenda, porque hace un año que no lo tengo a Facundo y se me vinieron todos los años encima. Cada día que pasa es algo que aumenta”. Y agregó que “la familia estuvo destruida en estas fiestas”.

“Todos los que lo queríamos, no podemos caer que esto haya pasado. Queremos que este asesino se pudra dentro de la cárcel y no salga más de ahí. Esa será nuestra paz, porque mi hijo ya no volverá a estar con nosotros”, señaló.

Manzur pidió que “los jueces se pongan la mano en el corazón, nos apoyen y le den una pena ejemplar. Sea por lo que sea que lo mató, por deudas, por celos o lo que quieran opinar, mi hijo está en un cajón y la única verdad la tenía él”.

“Me lo mató de una forma alevosa, le dio una puñalada en el corazón, ese ser humano ya no tiene más cura, se tiene que pudrir dentro de la cárcel. Fue muy fuerte lo que nos pasó, porque encima a Facu lo quería todo el pueblo y la familia lo adoraba”, comentó.

Al mismo tiempo, apuntó contra quienes, a su parecer, encubrieron a Bordenave.

“Creo que todos los que se metieron y ayudaron a este tipo tendrían que pagar por lo que hicieron. Se metieron en algo muy delicado, por eso es que creo que la Justicia debe actuar, primero con el asesino y después con todos los cómplices”, aseguró.

Cabe recordar que el imputado fue hallado por la policía dos días después del hecho, cuando intentaba escapar por una ventana de la propiedad de César Schlitter.

El hecho se produjo el pasado 6 de enero, en el patio de una casa del barrio 11 de Septiembre.

Bordenave se encontraba junto al primo y el tío del chico asesinado, cuando éste último llegó al lugar (acompañado por un amigo) y se produjo una discusión entre ambos.

Los testigos indicaron que el imputado tenía el cuchillo en la cintura y le asestó la puñalada que provocó su muerte.

También sostuvieron que Manzur tomó un palo que había en el lugar para defenderse, lo que se contrapone con lo declarado por el procesado, quien dijo que fue agredido por el chico fallecido.