“Para un impacto grande en White o Bahía tendría que hacerse una planta de GNL en tierra”

“Cuando uno escucha 'YPF' la expectativa es muy grande, queremos ayudar a medir las expectativas sobre este proyecto, que por ahora es solo el primer paso de un gran camino que esperamos recorrer en Bahía de la mano del desarrollo energético con gas”, explicó la gerenta de comunicaciones de la empresa energética, Felicitas Castrillón.

Por su parte, el gerente de operaciones de GNL (gas natural licuado) de YPF, Carlos Weiss, manifestó ante los presentes esta tarde en la Unión Industrial de Bahía Blanca que “esto es importante como proyecto, pero hay que decir que no va a salvar a nadie, es importante que participemos, pero al fin y al cabo es algo similar al regasificador, con una determinada cantidad de gente operando, que no tendrá inconvenientes, pero que no va a cambiar la situación de Bahía ni de White”.

En el mismo sentido, Weiss aclaró que “para que haya un impacto muy grande para estas localidades habría que instalar una planta en tierra, lo que se está estudiando y sería posible de acá a unos años, pero que requeriría de una inversión de 4 o 5 mil millones de dólares. Lo importante ahora es que vamos a ser el cuarto país del mundo en tener un proyecto de licuefacción sobre un buque o una barcaza”.

Sobre los dos bandos del mercado internacional de gas, Castrillón sostuvo que a raíz de este proyecto “Argentina empieza a posicionarse realmente en un selecto grupo. Hoy los países que están exportando GNL son Rusia, Malasia, Catar, Nigeria, que como nosotros tienen mucho potencial para producir gas, y por otro lado los que lo reciben, que son países industrializados importantes como China, Reino Unido, Italia, Francia o Chile”.

Con respecto a dichos países, potenciales compradores del gas natural licuado de Vaca Muerta, los representantes de YPF presentes hoy en nuestra ciudad destacaron lo ventajosa que resulta nuestra ubicación en el hemisferio sur, con la estación invertida con respecto a esas potencias, dado que en nuestro verano, cuando la demanda local es menor, se puede abastecer a los importadores en cantidad y con los mejores precios, por tratarse en ese momento del año del invierno boreal.

Por último, la responsable de comunicaciones de la compañía estatal hizo una analogía entre la inédita situación del país como exportador de GNL y la exportación de carne congelada en el siglo pasado.

“En YPF hacemos un paralelismo de esto con lo que sucedió cuando la Argentina pudo empezar a traer buques que congelaban carne y cómo eso provocó un auge exportador que colocó al país entre los primeros exportadores de carne del mundo. Vemos la similitud con esto, con cómo esta planta más todos los desarrollos que vengan aparejados para exportar pueden poner a la Argentina en una senda virtuosa de exportación de gas”, analizó Castrillón.