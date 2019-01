Ordenaron la prisión preventiva de Sala en la "Megacausa" jujeña

El juez jujeño Isidoro Cruz ordenó hoy una nueva prisión preventiva para la referente de la Tupac Amaru Milagro Sala, en este caso en la denominada "Megacausa", que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas, informaron fuentes judiciales.

El magistrado aceptó así el pedido del fiscal Diego Cussel, que ya actuó en la causa conocida como “Pibes Villeros”, en la cual Sala fue condenada anoche a 13 años de prisión por ser considerada jefa de una asociación ilícita y por los delitos de fraude a la administración pública y extorsión.

Sala fue trasladada este mediodía desde su domicilio ubicado en el barrio Cuyaya, de la capital jujeña, hasta las oficinas del juez Cruz, en pleno centro de la ciudad, para ser notificada de la resolución de prisión preventiva.

Asimismo, el juez resolvió mantener la detención domiciliaria que cumple la imputada, con vigilancia por medio de una pulsera electrónica.

“Debemos meritar la naturaleza de los hechos imputados a la inculpada Milagro Sala, debiendo precisar que en este caso estamos en presencia de un fraude por cientos de millones de pesos”, sostuvo Cruz.

El magistrado concluyó que el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el fiscal “da cuenta de los elementos probatorios suficientes a fin de hacer procedente lo solicitado”.

Mirá también: Cristina cuestionó la "brutal persecución que sufre Milagro Sala"

Sobre el peligro de obstaculización de la investigación, el juez consideró que “se ha acreditado en las presentes actuaciones que, por parte de la inculpada Sala, existieron actividades de coacción y constante amedrentamiento que ejercía ésta sobre los presidentes de las cooperativas y otros miembros de la organización Túpac Amaru”.

De esta manera, ahora pesan dos prisiones preventivas para Sala, la recientemente conocida en esta investigación, y otra dictada por el juez Pullen Llermanos en la causa conocida como Luca Arias, en la que dirigente social está imputada por supuestas lesiones agravadas.

En la "Megacausa", que está en la etapa de recolección de pruebas, se indaga el presunto desvío de unos $1.400.000.000 enviados por el gobierno nacional para levantar viviendas, las cuales no fueron construidas, según la Fiscalía.

La investigación motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas, entre ellos ex funcionarios nacionales, intendentes en funciones, ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente Milagro Sala, quien cumple arresto domiciliario.

La dirigente social cumplirá mañana tres años con prisión preventiva en diversas causas, y esta fecha marcará el límite fijado por ley para estar detenida sin condena firme.

En esta causa ya fueron indagados el ex ministro de Tierra y Vivienda de Jujuy Luis Cosentini, el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo Lucio Abregú, y el actual intendente capitalino, Raúl "Chuli" Jorge, entre otros.