Advierten que un abusador prófugo podría estar en Monte Hermoso

Varias personas en las redes sociales advirtieron sobre la presencia en Monte Hermoso de un bahiense condenado por abusos sexuales que está prófugo de la Justicia.

Se trata de Jorge Luis Ullmann, quien violó hace 15 años a 2 menores en reiteradas ocasiones y recibió una pena de 13 años, ratificada por el Tribunal de Casación Penal.

Cuando ocurrieron los hechos, las víctimas tenían 4 y 15 años. Recién en 2016 se desarrolló el juicio que condenó a Ullmann.

"No sean cómplices/encubridores. Cualquier información, avisar. Compartan", reclaman desde hace varios meses la familia de las víctimas a través de Facebook, con la publicación de la foto del acusado.

"Si hay que ponerle un precio a su cabeza voy a ver cómo hago para pagarlo. Esto lo hago por mis hijas porque hace 15 años que no puedo vivir tranquila porque ya me amenazaron hace 15 años cuando hice las denuncias. No tuve miedo y seguí y hoy estoy más fuerte que nunca. Si vamos a hacer ojo por ojo, diente por diente acá estoy dispuesta a lo que sea", dijo la mamá de las víctimas en diálogo con Telefe Bahía.

Desde el Tribunal en lo Criminal Nº 2 confirmaron a La Nueva. que el pedido de captura de Ullmann se dictó a fines de noviembre y que hoy está vigente.

Cuando fue a buscarlo la policía a su domicilio de Ingeniero White, en J.J.Valle 3.256, no lo encontró y ahora está en condición de prófugo.