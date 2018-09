La UNS te lleva a donar sangre para Justina

“Justina necesita dadores de médula ósea y para eso necesitamos que dones sangre”.

Bajo este lema la UNS Solidaria, grupo conformado por estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, comprometidos con la comunidad y atentos a la necesidad urgente de Justina Pierini de encontrar una médula ósea compatible, organiza para este martes una donación masiva de sangre.

Y para facilitar la llegada de la mayor cantidad de gente, la UNS se encargará de llevar a los donantes hacia el Hospital Penna.

La convocatoria será en ambas sedes de la UNS: el martes 11 a las 8 en Alem al 1000 y ese mismo día y horario, en la planta baja de Colón 80.

Previamente y por una cuestión de orden y capacidad, se le pedirá a la gente que se registre al siguiente teléfono celular (WhatApp): 2915736727.

Son requisitos tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermos el día de la donación ni haber padecido Hepatitis tipo B, tipo C, VIH-SIDA, Sífilis, etc. No tener múltiples parejas sexuales. Se puede tomar un té o un café sin leche y una tostada sin untar. Nada de lácteos.

Recordemos que Justina “fue con la ropa del colegio a hacer una consulta por unas manchas en el cuerpo y dos días más tarde -previa punción medular- tuvo que ser trasladada en avión sanitario a Buenos Aires. Un mazazo que no te lo esperás”, confesó su padre en previas entrevistas.

“Uno lo que busca es concientizar. Estamos haciendo una campaña de búsqueda de donantes. No puedo rastrearlo yo personalmente. Tiene que haber una compatibilidad genética entre Justina y la otra persona. La búsqueda se realiza a nivel mundial con un registro de donantes. .

Charla informativa

La ONG Una Oportunidad para Todos dará una charla informativa sobre la donación y registro de donantes de médula ósea el miércoles 12, a las 20, en el salón de actos de la UNS en Alem.

Estará destinada a estudiantes de la UNS y público en general.