Giorgina Aguirrezabala, confesiones de una modelo "curvy"

Giorgina Aguirrezabala siempre tuvo curvas, desde que empezó a transformarse en una mujer.

"Lo llevo en los genes, aunque quiera nunca voy a ser flaca y hoy me acepto como soy”, dice.

Si bien en la adolescencia le costó más hoy a los 28 años y después de haber brillado en varias pasadas, una de ellas en ropa interior, en la última edición del Buenos Aires Moda, junto a importantes figuras -entre otras, desfiló Karina Jelinek-, resume su presente en una palabra: aceptación.

Partió de su Coronel Pringles natal a los 18 años para estudiar Teatro en La Plata. Cursó la Tecnicatura y fue tras el Profesorado.

Hace un año y medio una amiga fotógrafa la convocó a posar para una sesión en la que necesitaba una actriz. Le gustó tanto la experiencia que se anotó en un curso de una agencia de modelos plus para adquirir profesionalismo.

Hoy forma parte del Staff de Plus Dolls Agency, que trabaja con modelos de talla Curvy -modelo de un talle 40 o 50 de pantalón- y talla Plus Size -de talle 50 para arriba.

-Asociamos la moda con un estereotipo de belleza de 90-60-90 ¿está cambiando?

-Hoy te puedo decir que esta cambiando, vamos bien encaminados. En Argentina todavía no logramos que todas las marcas tengan todos los talles y que sean Talles Reales. A las personas con curvas nos cuesta conseguir prendas de determinada marca, las cuales no respetan la ley de talles.

-¿Las marcas no cumplen con la Ley de Talles en Argentina?

-No todas, hay algunas marcas que todavía dejan afuera las prendas más grandes. Igual la ley de talles no está del todo clara, ya que no especifica la medida que debe tener cada talles, sino solo dice que la marca tiene q tener toda la curva de talles. Y eso afecta casi siempre a la gente con curva.

-¿Qué sucede a nivel internacional en el mundo de la moda? ¿Las marcas más reconocidas mundialmente incorporaron el concepto de Modelos Curvy y Plus Size?

-Sí, en otros lugares del mundo las cosas son muy distintas, las marcas reconocidas ya incluyeron modelos Plus Size , y tienen todos los talles. Por eso las modelos Plus son tenidas en cuenta más en otros lugares del mundo.

-¿Cómo llevabas tus curvas en la adolescencia?

-Si pienso en un momento de mi vida que no fue tan bueno, te digo mi adolescencia, ya que cuando uno está en esa etapa busca identificarse en alguien o busca la aceptación del otro, una vez que ordené mis prioridades puede sentirme bien siendo yo misma.

-¿Como lo procesaste?

-Hoy, con mis 28 años ya acepté mis curvas. Antes pensaba en el momento en que chicas como yo fueran modelos de marcas reconocidas, y hoy veo todo lo que avanzamos y eso me pone muy feliz. Plus Dolls, la agencia de la cual soy parte del staff, rompe con los estereotipos que nos impone la sociedad y lucha para que todos los cuerpos se sientan incluidos en el mundo de la moda.

-¿Cómo fue desfilar en el Buenos Aires Moda?

-Una experiencia maravillosa, me llevo muchas enseñanzas de ese magnífico evento. Desfilé para la marca de lencería plus Malitas Perras. Estaba rodeada de gente con muy buenas energías, más allá de los nervios que tenía, que eran muchos, no puedo mentir, fui feliz. Una palabra vino a mi cabeza en ese momento: aceptación.

-Pararte en la pasarela, en ropa interior ¿fue un desafío? ¿Cómo sentiste la mirada de los otros?

-Claro que fue un desafío. Si me lo hubieran propuesto en otro momento de mi vida, la respuesta hubiese sido otra. Pero el desfile cayó en el mejor momento. Estoy muy segura de mí, de la Giorgina modelo que hay en mí y gracias a eso pude modelar frente a toda esa gente en ropa interior. En ningún momento me sentí fuera de ese maravilloso evento por ser una modelo con curvas.

-¿Admirás a alguna modelo o modelos en particular?

-Admiro a todos los modelos plus que se anima a romper con los estereotipos que nos impone la sociedad. Si me preguntás un nombre Ashley Graham, es una modelo hermosa, creo que es la modelo plus del momento. Es muy bella, por lo que se ve en las redes es también muy divertida y trabaja maravillosamente. Hace unas fotos increíbles. Eso quiero ser cuando sea grande (risas).

-¿Qué rol juega la actitud?

-“Es sólo una cuestión de actitud”, dice Fito. Y así fue. A mí me ayudo mucho el hecho de ser actriz ya que como dije antes la modelo que hay en mí estaba muy segura de lo que hacía.

-¿Qué se necesita para ser modelo?

-Tener ganas, animarse, y estar dispuesta a lucharla, y más si te toca ser modelo plus. Se necesita tener cuidados como en toda profesión en la que se utiliza el cuerpo.

-En algún momento se estigmatizaba a las mujeres que estaban en el mundo de la moda como “banales” o “superficiales” ¿sigue sucediendo?

-Por suerte los prejuicios se están dejando de lado, y eso nos incluye a todos. Cada vez hay menos estigmatización, y eso hace a una mejor sociedad.

-¿Tenés una rutina de cuidados para verte bien?

-Tengo una rutina de cuidado, de rostro y uñas semanales, trato que mi piel siempre esté hidratada. Utilizo maquillajes que no dañen mi rostro. Tomo mucha agua que ayuda mantener la hidratación total del cuerpo. En estos momentos no estoy haciendo rutina de ejercicios por falta de tiempo. Debería hacérmelo muy pronto.

-¿Cómo integrás a tu vida al Teatro?

-Estudié en la Escuela de Teatro de La Plata, la tecnicatura en actuación y el Profesorado. Cuando vine a Buenos Aires, terminé mis estudios en la escuela de Raúl Serrano. Estoy trabajando de profesora y ensayo una obra para estrenar a fin de año.

-¿Es difícil llegar al cine o a la televisión? ¿Es una aspiración, en tu caso?

-Es difícil llegar a hacer un bolo. Trabajar como extra es más accesible, estuve el año pasado en tiras de tele como Las estrellas, en el unitario de Sandro y en Un gallo para Esculapio.

-¿Tu talla te cerró puertas o todo lo contrario?

-Hace dos años y medio que estoy viviendo en Buenos Aires, desde que llegué estoy yendo a castings y quedé en muy pocos. En el ámbito actoral eso no sucedió, salvo que el personaje requiera otro perfil que no sea el mío. En las convocatorias de modelo sólo mando material cuando piden modelos de mi talla. Esto sucede sólo ahora porque antes no había pedidos de modelos Plus Size.

-Te fuiste a los 18 años de Pringles ¿qué recuerdos tenés?

-Me fui cuando terminé la secundaria en el Sagrado Corazón de Jesús. Recuerdo el barrio, mis amigos del barrio, mi familia, jugar en la calle con mis primas, a quienes visito muy seguido. Mis raíces están allá y nunca lo voy a olvidar. Soy quien soy gracias a la infancia hermosa que tuve en mi lugar en el mundo, Coronel Pringles.

-¿Qué pensás de los concursos en que se elige reina de belleza?

-Creo que al cambiar los estereotipos de belleza a nivel mundial también deberían cambiar estos concursos. No es un evento inclusivo, del cual todos, tanto hombres como mujeres podamos ser parte. Es hora de celebrar todas las bellezas.