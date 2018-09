La Zimbabwe: "No es necesario estar fumado para tocar o escuchar reggae"

El cantante y líder del grupo La Zimbabwe, Marcelo "Chelo" Delgado, consideró que no es necesario consumir marihuana para tocar o escuchar reggae, así como "se puede disfrutar de un festival de folklore sin comer empanadas y asado o tomar vino".

De todos modos, el músico sostuvo que luego del debate sobre el aborto que se abrió este año en la Argentina, el siguiente tema a tratar a nivel sociedad tiene que ser el de la legalización de la marihuana.

"Después del aborto, que aún está pendiente, viene el tema de la -ojalá- despenalización y luego de la legalización de la marihuana", dijo el músico en declaraciones al programa Mucho Por Hacer, que sale al aire por FM UB 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.

Y agregó: "Me parece que es una cuestión de cómo vayamos madurando como sociedad, pero ya es tiempo de que dejemos de lado hipocresías y prejuicios y empecemos a ver las cosas con ojos de una sociedad que ve las cosas con claridad y de una manera más real y menos hipócrita".

No obstante su postura sobre el tema y la asociación inevitable entre el reggae y las drogas, el "Chelo" Delgado aclara que no es condición sine qua non para tocar o escuchar reggae estar fumado.

"Sólo basta con que te guste. Primero, que te guste disfrutar de la música y después que le encuentres la onda al reggae. Como todo, va en gustos. Lo que le quieras agregar, es un cuestión personal", señaló.

Admitió, no obstante, que "la marihuana tiene mucho que ver con el reggae, y está enraizada, porque tiene que ver con la cultura jamaiquina y con la cultura rastafari, pero se puede escuchar y tocar reggae sin marihuana de por medio".

"Es como si uno preguntara si se puede disfrutar de un festival de folklore sin comer empanadas y asado o tomar vino tinto. ¡Y claro que sí! Pero bueno, lo otro es parte del combo, cada uno decide si lo toma o no", explicó el cantante y líder de La Zimbabwe.

La banda celebrará el 30 aniversario de su nacimiento el próximo jueves 13 de septiembre a las 20 en The Roxy/La Viola Bar, Av Niceto Vega 5.542, en el barrio de Palermo.

La Zimbabwe está actualmente integrada por Delgado en voz y guitarra, Juan Pedro Oholeguy, en teclados y voz; Gonzalo Vitola, en guitarra; Hernán "Rulo" Lezak, en bajo; Mauro "Fury" Romero Coli, en batería, y Hernán "Camel" Sforzini, en percusión.

Banda pionera en la escena del reggae argentino junto a Los Pericos, La Zimbabwe ingresó en los rankings nacionales a fines de la década del 80 de la mano de su primer disco y su hit "Natty Dread".

Pero el gran golpe lo dieron en 1995 con su tercer disco, "Cuestión de Honor", con el megahit Traición a la mexicana, y el pegadizo Loco de atar, cuyo video fue seleccionado por la MTV dentro de los 100 mejores de su historia.

A comienzos del '99, tras algunos cambios en la formación, se separaron, para volver en el 2012 con otra alineación y nuevo disco, "Cuestión de Tiempo", reeditado en el 2014 con bonus tracks.

En 2017, tras varias giras por el exterior, lanzaron "#Cultivemos La Paz", su séptimo disco.

"Desde la salida del primer disco allá por 1988, con La Zimbabwe atravesamos por infinidad de situaciones muy diversas, transformaciones, revoluciones, separaciones y reinvenciones. Así fuimos creciendo y construyendo nuestra historia, recorriendo kilómetros y escenarios, ganando batallas, a veces perdiéndolas, sumando éxitos, cumpliendo sueños, pero todo bajo una premisa: seguir adelante manteniendo intacta la necesidad de crear, por nuestro amor hacia el reggae y la pasión por hacer música", sintetizó el cantante a modo de conclusión. (NA)