Feria Rural de Villa Arias, con productos frescos y artesanos

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



Adriana Vizcaíno es una artesana dedicada a la elaboración de productos en base al chocolate. Se mantiene actualizada en los modelos para responder a la necesidad de los consumidores y su mini empresa crece y crece porque quienes probaron alguna vez sus dulces, vuelven a hacerlo, e incluso "pasan el dato" a otros para que hagan lo mismo.

Y no sólo esa es la forma que encontró para hacer conocer sus exquisiteces. Sino que lo hace, con mucho éxito, mediante el stand que ocupa en la Feria Rural de Villa Arias, que precisamente hoy llevará a cabo su cuarta edición, desde las 15, en la Cabaña Don Tomás.

"Hace dos años y medio que empecé con estas elaboraciones. Primero lo hice sólo para mi familia y luego se convirtió en una salida laboral. Utilizo las cajas de chocolate grandes y voy agregando moldes, tengo unos 300, de diferentes variedades de chupetines. A su vez, voy sumando chocolates, barritas con distintos rellenos, todo según los pedidos de la gente", contó Adriana a “La Nueva.”.

"La verdad que tengo muy buena respuesta. Yo comencé en la Feria de Villa Arias y la gente sabe que me puede encontrar ahí. Así que en cada ocasión se acerca a comprar o hacerme pedidos. Ya se conoce la calidad del producto y la gran variedad que hay. Piden muchos los chupetines que tienen formas con los personas de moda y las barritas con las cuales los adultos se pueden dar un gustito", dijo, al tiempo que también aparece en el Facebook y el Instragam como Chocoloco.

Por su parte, Mariel García, ex docente, es artesana y forma parte de la feria desde sus inicios. Realiza trabajos en pasta piedra y presenta diversidad de artículos, como bandejas, cuencos, llaveros, cuadros, carteles, servilleteros, palilleros. "Si algo no tengo y me lo piden, hago lo posible para concretarlo y entregárselo al cliente".

"Esto quiere decir que de la iniciativa del público surge la necesidad de incursionar en distintas técnicas y con diferentes materiales".



"En 2012 hice un seminario y dos años después comencé a realizar las artesanías. Luego se originó la idea de la feria y así es como en cada edición tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestros productos, además de las redes sociales y los medios de comunicación", agregó.

Aparece en Facebook como MG Artesanías.

Del distrito y la región

El grupo que organiza las ferias está constituido por productores y artesanos, y algunos colaboradores.

En el establecimiento privado, instalan sus puestos de venta los integrantes del grupo y quienes se suman de Villa General Arias, y demás localidades del distrito y la región.

Las ferias son abiertas al público en general, con entrada libre y gratuita. Además se puede adquirir productos naturales, como verduras, dulces y encurtidos, aceites, miel, entre otros.

Amplia respuesta.

La cuarta edición del presente año.

Convocatoria. Cada vez que la Cabaña abre sus puertas al público se registra una asistencia aproximada a las dos mil personas, que permanecen por unas horas en el predio, visitan los stands o simplemente realizan algunas compras y conocen el lugar.



En esta ocasión. Habrá animales de granja, paseo a caballo, sala de incubación, palomar, servicio de cantina, degustación de productos y espectáculos en el sector central del predio.

Nuevas propuestas. Se ofrecerá una charla taller de "Alimentación consciente", un juego de clorofila y exposición de maquetas navales.

En la zona de quintas. En el ingreso a la villa, por la calle Miguel Cané y la ruta 229, los asistentes encontrarán un cartel colocado por el municipio, con el plano y la referencia de la ubicación de la Cabaña Don Tomás.