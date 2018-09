Tala en la plaza de Tornquist: "sacamos 41 árboles, pero vamos a colocar 208", prometió el intendente Bordoni

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

La extracción de árboles en la histórica plaza central de Tornquist divide por estos días a la opinión pública de la ciudad, el distrito y una amplia región. De un lado están los que respaldan al intendente Sergio Bordoni, quien asegura que las decenas de ejemplares extraídos significaban un riesgo para los vecinos y debían ser reemplazados; del otro, dirigentes opositores y profesionales que afirman que se devastó sin ningún criterio técnico un sitio de gran relevancia histórica y cultural.

Las redes sociales estallaron de fotos y videos sobre la impactante extracción de árboles que culminó el último miércoles. En esta etapa -tercera y última, aseguran desde el municipio- se sacaron nada menos que 41 coníferas del espacio público que diseñó en 1885 el arquitecto paisajista Carlos Thays, y que años más tarde intervino el genial Francisco Salamone. Junto a cada imagen arreciaron los comentarios de indignación e impotencia, pero sobre todo las críticas al gobierno comunal. El intendente tornquistense Sergio Bordoni salió al cruce de todas ellas.

“Esta polémica es puramente política -disparó-. Ya quisieron utilizarlo en 2017, pero la gente les dijo que no en las urnas nuevamente. ¿Y saben por qué? Porque la propia gente nos pedía no sólo que saquemos los árboles viejos de la plaza, sino también de los boulevares, donde las raíces están rompiendo todo el asfalto”.

Sergio Bordoni

Según el jefe comunal, en las tres etapas de intervención -una por año, desde 2016- se retiraron únicamente “los ejemplares que estaban poniendo en riesgo la vida de los vecinos”.

“El miércoles se sacó el último de 41 árboles correspondientes a esta última etapa -describió-. Las máquinas empezaron a emparejar el terreno y ya arrancó la colocación de los nuevos ejemplares. Sumaremos en total 208, todos jóvenes y en buen estado”.

Bordoni reconoció que llevará “entre 5 y 6 años tener la plaza como queremos”, pero aseguró que “estos trabajos había que hacerlos en algún momento”.

Uno de los que más criticó la intervención de la plaza fue el exintendente Gustavo Trankels, quien calificó lo hecho como “lamentable”.

Otros vecinos y exfuncionarios hablaron de una “revolución de la tristeza” en Tornquist, con una plaza “sin árboles añejos, sin aves y sin artistas callejeros en los boulevares”. También hubo quienes, con sarcasmo, se preguntaron si en breve no habrá allí un moderno “estacionamiento para autos”.

Bordoni dijo que le llama la atención las críticas de quienes “nunca hicieron nada por la plaza”.

“¿Sabe qué hacían los funcionarios de la gestión anterior cuando había un temporal, llovía varios días seguidos y había riesgo de que algún árbol viejo se cayera? ¡Cerraban la plaza! Le ponían una cinta, y la gente no podía entrar”, fustigó el intendente.

Bordoni refirió que antes de que llegara a la intendencia se cayeron varios árboles durante temporales.

“Tenemos fotos de árboles caídos sobre los puentes y farolas. Era porque llovía, el suelo se aflojaba, las raíces no soportaban el viento y se caían. En 2014 ocurrió la tragedia del Parque de Mayo, en Bahía Blanca (NdR: la muerte de Daiana Herlein, aplastada por la rama de un árbol), y por eso cuando asumí decidimos tomar una decisión política de fondo”, refirió.

“Para mí no fue fácil. Yo tengo 54 años; me crié jugando en la plaza de Tornquist y me duele sacar esos ejemplares, pero tengo que pensar en la seguridad de la gente. Los pinos tosqueros que sacamos eran endebles, porque casi no tienen raíces. Los empujamos un poco con una pala cargadora y se cayeron. Otros troncos directamente estaban huecos”, añadió.

El jefe comunal también negó que se haya hecho un retiro indiscriminado de árboles.

“Varios árboles no los hemos retirado porque el profesional de Coronel Suárez que contratamos para asesorarnos nos indicó que no representan un peligro, y aún están en su lugar. Y a los otros los iremos reemplazando. Vamos a reponer los árboles retirados y a colocar más. Muchos de ellos no van a ser perennes, por lo que en invierno tendremos una plaza más luminosa, cálida y verde que antes”, aseguró.

Bordoni dijo que no tiene sentido que le atribuyan querer devastar un espacio público.

“¿Qué interés puedo tener yo en destruir una plaza? ¿A quién se le puede ocurrir eso? A mí también me duele sacar árboles más antiguos que yo, pero lo primordial es la seguridad de la gente. La oposición puede hablar lo que quiera, pero hace rato que la gente venía pidiendo esto y nosotros hicimos lo que había que hacer”, disparó.

“Hoy hay un cuidado distinto en la plaza. Hay 60 rosales, luminarias y árboles nuevos bien cuidados, varios de los cuales ya están dando sombra. En breve habrá más. Además, vamos a hacer nuevas las veredas. Estoy gestionando el dinero para eso, aunque las de General Paz y Alem las vamos a arreglar en lo inmediato”, agregó.

Bordoni señaló que aspira a tener una plaza donde la gente pueda circular libremente cuando quiera.

“No quiero un lugar que haya que cerrar cuando llueve o haya un viento fuerte. No voy a esperar a que suceda una desgracia y ahí estemos todos rasgándonos las vestiduras”, finalizó.

Durísimas críticas desde distintos sectores

Pérdida. “¡Estamos perdiendo un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural único en el mundo, además de una postal que identificó a nuestro pueblo toda la vida!” (Gustavo Trankels, exintendente de Tornquist).

Salvajismo. La exsecretaria de Obras Públicas del distrito, Anabella Madueña, aseguró que desde 2016 la plaza sufre “una destrucción total sin justificación técnica alguna que avale semejante salvajismo”, y aseguró que la búsqueda de la seguridad no justifica semejante intervención. “De ser así, y como se hace en cualquier lugar del mundo, podría haberse optado por proteger el patrimonio natural y asimismo la seguridad de las personas”, fustigó.

Indignación. Los concejales de los bloques Frente para la Victoria y Frente Justicialista Cumplir expresaron en un comunicado su “indignación e impotencia”, y remarcaron que nunca recibieron respuesta a su pedido de informes sobre el proyecto de intervención de la plaza. “Desde nuestro espacio político hemos realizado diferentes acciones tendientes a evitar este atropello y todo ha sido en vano -señalaron-. La plaza está herida, muchos vecinos angustiados y, el patrimonio histórico y cultural, destruido”.

Irresponsable. La agrupación Frente Popular 25 de Febrero también cargó contra Bordoni por intervenir “de una forma muy irresponsable” una plaza “que fue declarada bien de interés histórico y artístico nacional, y ha quedado registrada en la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos”.

Rechazo. Los integrantes del grupo señalaron que se puede proteger la seguridad ciudadana “sin talar irracionalmente el patrimonio natural e histórico de los espacios públicos” del distrito. “La mayoría de tornquistenses no queremos estos comportamientos irracionales, descuidados y desaprensivos”, indicaron.

Perdón. Otro de los dirigentes opositores críticos fue el massista Carlos Dana. “Cuando no podes mostrar gestión real, pasa esto: destruís el patrimonio de todos los tornquinstenses. Bordoni debería pedir perdón por tantas burradas”, escribió en redes sociales.