Paulo Vilouta escrachó a un supuesto saqueador, pero al final era un rapero

El periodista Paulo Vilouta denunció en Twitter que tenía información en su celular sobre saqueos y hasta publicó una foto de un supuesto responsable, pero después se enteró que se trataba de un artista de rap.

"Señores fiscales, mi teléfono a disposición", publicó el periodista en su cuenta, acompañado por una imagen del supuesto saqueador.

Sin embargo se trató de otro ejemplo de fake news, noticias falsas que se viralizan masivamente por redes sociales o WhatsApp sin datos certeros ni fuentes confiables.

En este caso, el "protagonista" de esta historia terminó siendo un rapero que se hace llamar "El doctor" y no tiene relación alguna con robos organizados. Cuando Vilouta compartió el material sin chequear su veracidad, el artista salió a cruzarlo.

"A mi me va re bien con la música, yo no tengo necesidad de saquear nada. ¿Quién fue el p... que pone mi foto ahí? Yo ni siquiera tengo Whatsapp ni eso. Manga de p... Yo no jodo, borrame ya está foto, p... yo no tengo necesidad de saqueos ni nada. Lo que a vos te pagan en un mes, lo gano en una noche, f... más vale que borres ya esta foto o te voy a ir a buscar", publicó "El doctor" en su cuenta de Twitter.

Según relató TN, la foto era de un supuesto grupo de WhatsApp denominado "Saqueos CR7" que convocaba a entrar a la fuerza a un conocido supermercado: "Todos juntos, encapuchados, entramos y salimos, no podemos estar más de 5 minutos porque la gorra nos agarra. Es mejor salir por las salidas de emergencia", decía el texto que estaba acompañado por la imagen del hombre.

Finalmente Vilouta se dio cuenta del error y se disculpó con el artista por la misma vía, aunque le recriminó las formas y le dijo que no lo amenace "porque no es el modo". (TN y La Nueva.)