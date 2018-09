Tiene esclerosis múltiple y quedó varada en Bahía porque le robaron su valija con plata y todos sus análisis

Una chica que padece esclerosis múltiple contó que le robaron su valija en un colectivo y que perdió $ 20.000 pesos, ropa y todos los estudios que se había hecho.

Lorena Espinoza es de Pedro Luro y viajaba hacia Torquinst. Cuando llegó a Bahía Blanca, y fue a buscar su valija para seguir camino, le dijeron que la habían robado.

En diálogo con LU2, la mujer narró que el chofer le dijo simplemente "nos robaron" y que luego tuvo que ir a hacer la denuncia y esperar al otro día para reclamar ante la empresa Las Grutas.

Según explicó, cuando fue a la ventanilla de la firma le dijeron que el jefe estaba de vacaciones y que el hermano la iba a atender, aunque nunca llegó y se quedó sin respuesta.

"Mi valija tenía plata, ropa y estudios de mi cabeza porque tengo esclerosis múltiple. Tengo los papeles para la medicación y alrededor de 20.000 pesos", sostuvo.

Y agregó: "No tengo nada y la verdad que me parte porque, si llego a mi casa, no tengo nada y tengo que empezar de cero. Con el tema de la medicación y todo es como una cachetada".

Espinoza contó que los estudios no le salieron "nada baratos" ya que no tiene obra social.

"Cada estudio cuesta alrededor de 3.000 pesos y se me hace difícil", lamentó.

Para contactarse con Espinoza hay que llamar al 0291 154140752