Colecta "Más por Menos": piden que no se enfríe la solidaridad

El obispo de Oberá, Misiones, y miembro de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, monseñor Damián Bitar, pidió que en tiempos de ajuste "no se enfríe la solidaridad".

Fue al convocar a la Colecta Nacional Más por Menos que se hará el próximo fin de semana con el lema "Sumemos juntos a la mesa de todos".

La recaudación de la colecta se destina a ayudar cada año en más de mil proyectos pastorales y de promoción humana.

"En tiempos de ajuste, que provoca miedo, miedo a que no te alcance el dinero para la subsistencia de tu familia, que no se nos enfríe el corazón ni la solidaridad", subrayó en una entrevista con Aica.

El prelado opinó que "ese sumar juntos" que dice el lema de la colecta, tiene una clave: "La clase media de la santidad o la santidad de la puerta de al lado, como la define el papa Francisco, que es la que aporta para todo: para la colecta, para los bomberos, para la sociedad de fomento...".

"La clase media argentina es la que sostiene el país y la que sostiene a las instituciones intermedias. Pese a que es la más golpeada por el ajuste, siempre tiene un resto para compartir y sumar a la mesa de otro que tiene menos", sostuvo.

En tanto, el obispo aseguró que el actual contexto socio-económico del país, al que definió como "delicado", hace que esta campaña solidaria de la Iglesia sea "más importante que nunca".

"El encarecimiento del costo de la vida diaria, lleva a esa expresión tan cotidiana: el dinero no alcanza para los gastos básicos. También la angustia y tristeza que genera la falta de trabajo, uno de los temas más delicados" de la actual situación, puntualizó.

Monseñor Bitar dijo que "ese 30 % de pobres que marcan las estadísticas está diseminado en barrios y colonias, donde la gente vive con lo justo", y aseguró: "Ahí está esa pobreza estructural, ese 30 % fuerte que no se mueve, que son los que tienen viviendas precarias, alimentación elemental y trabajo informal o changas".

"La situación social es dura para todos, pero especialmente para los más pobres y la clase media. Que no se nos cierre el corazón, porque Dios no entra en crisis y lo ve todo. Cuando ve generosidad, aunque duela, como dice la Madre Teresa de Calcuta, Dios después lo recompensa y no deja faltar lo necesario, y algo más para ayudar a otros. Es bíblico y Dios no miente", consignó. (NA y La Nueva.)